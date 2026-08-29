Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России

Tекст: Катерина Туманова

«По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина. Нашим бойцам нужно зачистить еще некоторые участки, в том числе западнее населенного пункта Доброполье», – сообщил он ТАСС.

За последние несколько суток российские военнослужащие заняли новые рубежи на добропольском направлении.

«Наши бойцы продвинулись как юго-восточнее от данного населенного пункта. Там, по моей информации, несколько лесополос перешло под наш контроль. Так и на северо-запад, вдоль береговой линии», – добавил Марочко.