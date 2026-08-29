Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России
Украинские боевики бегут из Новогришино в ДНР под давлением наступающих российских войск, которые 27 августа установили полный огневой контроль над селом, сообщила военный эксперт Андрей Марочко.
«По той информации, которая у меня есть, украинские боевики уже вышли из Новогришина. Нашим бойцам нужно зачистить еще некоторые участки, в том числе западнее населенного пункта Доброполье», – сообщил он ТАСС.
За последние несколько суток российские военнослужащие заняли новые рубежи на добропольском направлении.
«Наши бойцы продвинулись как юго-восточнее от данного населенного пункта. Там, по моей информации, несколько лесополос перешло под наш контроль. Так и на северо-запад, вдоль береговой линии», – добавил Марочко.