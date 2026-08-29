Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Россия вдвое увеличила экспорт кондитерских изделий
Поставки российских кондитерских изделий за рубеж в 2025 году увеличились на 14%, превысив отметку в 2 млрд долларов, заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
«Экспорт кондитерской продукции в 2025 году вырос на 14% и превысил 2 млрд долларов, в этом году высокие темпы сохраняются», – заявила она РИА «Новости» в преддверии Восточного экономического форума.
Руководитель РЭЦ уточнила, что китайские потребители особенно ценят российский шоколад, печенье, овсяные хлопья, мед и мороженое.
В целом в структуре российского экспорта увеличивается доля готового продовольствия и товаров с высокой добавленной стоимостью.