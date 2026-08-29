Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Врач рассказал о правилах поведения при подозрении на Эболу
Врач Дурченков рассказал о действиях при подозрении на Эболу
Туристам, прибывающим из стран Африки, рекомендуется вызывать врачей на дом при первых признаках недомогания, чтобы предотвратить распространения опасной инфекции, заявил главный врач Оренбургской больницы имени Пирогова Денис Дурченков.
«В случае первых симптомов лихорадки, таких как повышенная температура тела и боли в горле, нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Важно сообщить медикам о своих симптомах и о дате прибытия из эндемичных районов по лихорадке Эболы», – сказал врач РИА «Новости».
Медик отметил, что самостоятельно посещать поликлинику не рекомендуется, чтобы избежать распространения инфекции. Сотрудники медучреждений проходят специальное обучение по диагностике и лечению этого заболевания согласно рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора.
В мае Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией. По последним данным, от вируса скончались более 2,3 тыс. человек, а число инфицированных превысило 5 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, темпы распространения Эболы в Демократической Республике Конго значительно превысили показатели эпидемии 2014-2016 годов. Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 2786 человек. Онищенко оценил риски завоза Эболы в Россию.