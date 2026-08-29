Врач рассказал о правилах поведения при подозрении на Эболу

Врач Дурченков рассказал о действиях при подозрении на Эболу

Tекст: Катерина Туманова

«В случае первых симптомов лихорадки, таких как повышенная температура тела и боли в горле, нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи. Важно сообщить медикам о своих симптомах и о дате прибытия из эндемичных районов по лихорадке Эболы», – сказал врач РИА «Новости».

Медик отметил, что самостоятельно посещать поликлинику не рекомендуется, чтобы избежать распространения инфекции. Сотрудники медучреждений проходят специальное обучение по диагностике и лечению этого заболевания согласно рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора.

В мае Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией. По последним данным, от вируса скончались более 2,3 тыс. человек, а число инфицированных превысило 5 тыс. человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, темпы распространения Эболы в Демократической Республике Конго значительно превысили показатели эпидемии 2014-2016 годов. Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 2786 человек. Онищенко оценил риски завоза Эболы в Россию.