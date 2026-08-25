Онищенко оценил риски завоза Эболы в Россию

Онищенко исключил распространение Эболы в случае завоза в Россию

Tекст: Мария Иванова

Ситуация с лихорадкой Эбола в мире продолжает обостряться. Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил об увеличении числа подтвержденных случаев заболевания до 5514, скончались от вируса 2642 человека, передает РИА «Новости».

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что даже при завозе вируса в Россию его распространение исключено благодаря принимаемым в стране мерам защиты населения.

«Завоз Эболы в Россию маловероятен, но даже если он произойдет, это не будет иметь распространения в нашей стране», – сказал Онищенко.

Академик призвал граждан ответственно относиться к планированию зарубежных поездок и заранее оценивать эпидемиологическую обстановку в странах назначения. По его словам, перед принятием решения о путешествии необходимо внимательно изучать ситуацию и консультироваться со специалистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило тысячу человек.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявляла о занижении реальных масштабов вспышки в несколько раз.

Роспотребнадзор при этом исключил риск распространения вируса на территории России благодаря усиленному санитарно-карантинному контролю.