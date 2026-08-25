Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.26 комментариев
МВД наделили правилом блокировки недобросовестных СТО
Министерство внутренних дел России получит право без предварительного согласования отключать пункты технического осмотра от единой системы за оформление фиктивных документов.
Новые правила вступят в силу с 1 сентября, передает РИА «Новости».
Согласно постановлению правительства, доступ к Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра будет заблокирован, если в течение года оператор оформит две и более поддельные диагностические карты.
До вступления новых правил в силу для подобных действий требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков.
Помимо этого, правоохранительные органы смогут отключать операторов в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.
При этом у пунктов техосмотра останется право оспорить блокировку. Для этого им необходимо направить жалобу в профильное ведомство в течение 20 дней.
Весной Министерство внутренних дел подготовило проект постановления для ужесточения контроля за процедурой технического осмотра.
В начале лета правительство утвердило право полиции оперативно блокировать доступ недобросовестных компаний к профильным базам.
Российские власти заложили модернизацию системы техосмотра автомобилей в новую дорожную стратегию до 2036 года.