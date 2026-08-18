Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.22 комментария
Обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского
Русская православная церковь и ученые официально объявили об обретении и подтверждении подлинности мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен у открытого саркофага в Архангельском соборе Московского Кремля (фото: Пресс-служба президента РФ)
Спустя 637 лет после смерти князя останки сохранились практически полностью в анатомическом порядке (фото: Пресс-служба президента РФ)
Патриарх Кирилл призвал россиян ориентироваться на исторический образ Донского: «Святой благоверный князь Дмитрий Донской – человек великого мужества, глубокой веры, милосердия, любви к окружающим» (фото: Пресс-служба президента РФ)
Патриарх прямо увязал обретение мощей святого с текущими геополитическими событиями: «Обретение мощей великого защитника русского народа и главы русского воинства Дмитрия Донского – важный символ для страны в разгар войны. Это знак – будет победа» (фото: Пресс-служба президента РФ)
Патриарх распорядился, чтобы после завершения всех экстренных противоаварийных и реставрационных работ белокаменный саркофаг великого князя был снова надежно закрыт, а склеп приведен в первоначальный вид (фото: Пресс-служба президента РФ)