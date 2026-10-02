Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

Tекст: Ольга Самофалова

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на три года вперед – на 2027–2029 годы, распоряжение о его внесении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Проект трехлетнего бюджета можно назвать социально ориентированным: сохраняется финансирование основных социальных обязательств, индексируются пенсии и социальные выплаты, увеличиваются расходы на поддержку семей, образование и здравоохранение. При этом бюджет сочетает социальные расходы с вложениями в человеческий капитал и инфраструктуру, необходимыми для долгосрочного экономического роста», – говорит Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии.

Так, выросли расходы на развитие отрасли здравоохранения по сравнению с 2026 годом. Только в 2027 году на эти цели будет направлено более 7 трлн рублей. «Расходы на здравоохранение следует рассматривать прежде всего как инвестиции в человеческий капитал. Они одновременно влияют на качество жизни граждан и создают условия для долгосрочного экономического роста», – говорит Еремкин. На поддержку детей, семей и матерей предусмотрено 10 трлн рублей на три года. Сюда входят выплаты единого пособия и материнского капитала, который будет проиндексирован, ежегодная семейная выплата в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми. «Около 10 трлн рублей за три года – это значительный объем средств. Важно, что объем этой поддержки увеличивается, то есть речь идет не только о сохранении действующих обязательств, но и о расширении финансовой поддержки этой категории россиян», – говорит Владимир Еремкин. Особое внимание в бюджете уделено также развитию инфраструктуры в сфере образования. Только на строительство новых образовательных учреждений будет направлено более 100 млрд рублей. К 2030 году планируется построить 150 новых школ. Еще более 200 млрд рублей будет выделено на капитальный ремонт школ, общежитий, колледжей и вузов, еще 73,4 млрд рублей – на ремонт и строительство детских садов. «Качество образовательной среды напрямую связано с развитием человеческого капитала, поэтому инвестиции в школы, вузы и соответствующую инфраструктуру имеют значение не только для текущего уровня жизни, но и для экономики в долгосрочной перспективе», – говорит собеседник.

Вырастут расходы государства и на поддержку пенсионеров. В 2027 году страховые пенсии будут повышаться дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за 2026 год, с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля.

Увеличится размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В целом в 2027 году на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством из средств Фонда планируется направить 1,6 трлн рублей.

На реализацию национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрен 561 млрд рублей. Средства в том числе пойдут на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и программы лекарственного обеспечения.

Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения в целом по Российской Федерации. Это позволит повысить размеры пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя. Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8% – до 28 935 рублей. «Индексация пенсий, пособий, прожиточного минимума и МРОТ означает увеличение объема средств, направляемых на поддержку доходов граждан. В совокупности это подтверждает сохранение социальной составляющей бюджета даже при необходимости одновременно финансировать расходы развития», – говорит Еремкин. В целом сильной стороной бюджетной конструкции является сочетание социальной поддержки с расходами развития, считает эксперт. «Помимо непосредственной поддержки доходов граждан, государство инвестирует в человеческий капитал, технологическое обновление и инфраструктуру – факторы, которые в долгосрочной перспективе определяют качество жизни и возможности экономического роста», – говорит Еремкин.

6,4 трлн рублей будет направлено на реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах. В приоритете по-прежнему нацпроект «Станки», который получит 135 млрд рублей на три года. Это больше почти на треть, чем в предыдущую трехлетку. 520 млрд рублей Россия направит на НИОКР, создание и оснащение производства в сфере микро- и радиоэлектроники.

И конечно, правительство не бросает взятый курс на активное дорожное строительство в стране. Здесь будет потрачено 4,4 трлн рублей в перспективе следующих трех лет. Не оставили без внимания и общественный транспорт: на его обновление выделено 65 млрд рублей.