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Власти Австралии впервые подтвердили массовую гибель птиц от гриппа H5
В пяти штатах Австралии выявили заражение диких птиц смертельным штаммом H5
Опасный вирус H5 начал стремительно распространяться среди дикой фауны континента, поразив десятки особей в пяти различных штатах, подтвердили власти Австралии.
Правительство страны официально признало локальную передачу высокопатогенного заболевания, передает РИА «Новости».
Тревожные известия поступили после выявления заражения у морских пернатых на побережье.
«Первая массовая гибель представителей дикой природы Австралии от смертельного птичьего гриппа H5 была подтверждена у больших хохлатых крачек, обнаруженных на острове у юго-восточного побережья Южной Австралии», – сообщил канал ABC.
Министр сельского хозяйства Джули Коллинз отметила, что при попадании инфекции в дикую природу избежать значительных потерь невозможно. На данный момент зафиксировано 78 случаев заболевания в пяти регионах страны.
Признаков проникновения вируса в сельскохозяйственный сектор пока не наблюдается, а риск для людей оценивается как низкий. Тем не менее ожидается дальнейшее расползание болезни по континенту.
В последние годы инфекция активно поражает пернатых по всему миру. В 2022-2023 годах масштабные вспышки фиксировались в Европе, Северной Америке и Азии, что привело к гибели огромного количества птиц на фермах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля власти Австралии начали подготовку к худшему сценарию из-за птичьего гриппа.
Спустя несколько дней правительство страны зафиксировало первый случай локальной передачи этого вируса среди диких пернатых.
В прошлом году зарубежные эксперты предупредили о риске возникновения новой глобальной пандемии из-за мутаций данного заболевания.