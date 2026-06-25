Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.0 комментариев
Песков обвинил Британию в пиратстве из-за планов продать захваченную нефть
Намерения британских властей продать нефть с задержанного судна Smyrtos является экспроприацией, попыткой продать имущество, добытое пиратскими методами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos, передает РИА «Новости».
По его словам, действия британской стороны представляют собой попытку присвоения чужого имущества.
«Речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных ответных шагах Москвы.
Ранее британские военные задержали нефтяной танкер Smyrtos в проливе Ла-Манш.
Правительство Британии рассмотрело возможность реализации 100 тыс. тонн нефти с этого судна.
Вырученные средства Лондон запланировал направить на поддержку украинской армии.