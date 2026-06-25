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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками

    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    11 комментариев
    25 июня 2026, 12:55 • Новости дня

    Песков обвинил Британию в пиратстве из-за планов продать захваченную нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Намерения британских властей продать нефть с задержанного судна Smyrtos является экспроприацией, попыткой продать имущество, добытое пиратскими методами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерения Лондона в отношении захваченного танкера Smyrtos, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия британской стороны представляют собой попытку присвоения чужого имущества.

    «Речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможных ответных шагах Москвы.

    Ранее британские военные задержали нефтяной танкер Smyrtos в проливе Ла-Манш.

    Правительство Британии рассмотрело возможность реализации 100 тыс. тонн нефти с этого судна.

    Вырученные средства Лондон запланировал направить на поддержку украинской армии.

    24 июня 2026, 13:09 • Новости дня
    Лавров обвинил Стармера в поощрении украинского терроризма

    Лавров: Стармер способствовал наращиванию террористической активности Украины

    Лавров обвинил Стармера в поощрении украинского терроризма
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ушедший в отставку британский премьер Кир Стармер приложил все усилия для эскалации террористических действий со стороны Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров выступил с критикой в адрес уходящего в отставку премьер-министра Британии Кира Стармера, передает РИА «Новости».

    Выступая на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», министр подчеркнул роль Стармера в поддержке агрессивных действий Киева.

    «Господин Стармер говорил, что вообще переговоры не нужны, надо давить Украину, но они даже больше не говорили, а делали. Делали все для того, чтобы Украина продолжала и наращивала свою террористическую активность. Без британской и американской помощи в наведении, в получении данных по целеполаганию невозможно делать то, что делает сейчас Украина, осуществляя террористические атаки по российской территории», – сказал Лавров.

    Британский премьер-министр Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернем заявил о намерении бороться за освободившуюся должность.

    Ранее Лавров заявил, что Запад активно спонсирует киевские власти и целенаправленно взращивает радикальные националистические настроения, закрывая глаза на откровенную русофобию.

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    24 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Ирак прекратил перекачку нефти с «Западной Курны – 2» из-за ситуации в регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с одного из крупнейших месторождений на юге страны и резко снизить объемы добычи, следует из официального заявления ВОС.

    Иракская госкомпания Basra Oil Company (BOC), управляющая добычей в районе Басры, распорядилась прекратить перекачку сырья с месторождения «Западная Курна – 2» и значительно сократить его добычу, передает ТАСС.

    «Нефтяная компания Basra Oil Company приняла решение полностью остановить перекачку нефти на «Западной Курне – 2» и сократить добычу на месторождении до 50 тыс. баррелей в сутки», – говорится в официальном заявлении BOC. Персоналу поручено хранить добытое сырье в имеющихся резервуарах.

    Руководство компании объяснило этот шаг продолжающимися форс-мажорными обстоятельствами в регионе. Кроме того, решение связано с логистическими трудностями, вызванными нехваткой танкеров для транспортировки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти Ирака ввели режим форс-мажора на месторождениях иностранных компаний из-за проблем с экспортом.

    В январе правительство страны одобрило передачу управления нефтедобычей на «Западной Курне – 2» местной Basra Oil Company.

    Осенью прошлого года российская компания «ЛУКОЙЛ» приостановила работы на этом объекте на фоне американских санкций.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолен. О чем речь? Чтя заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки важнейшую ближневосточную транспортную артерию пересекли 72 танкера судов с 20 млн баррелей нефти на борту.

    Через Ормузский пролив за последние 24 часа прошли 72 коммерческих судна, перевозивших углеводороды, передает ТАСС. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт на Глобальном энергетическом форуме агентства Reuters.

    «Около 72 судов за последние 24 часа и 20 млн баррелей нефти», – подчеркнул глава американского ведомства.

    Ранее, 22 июня, выступая перед журналистами в Белом доме, Райт отмечал полную нормализацию ситуации в регионе. По его словам, объемы поставок нефти и газа через пролив успешно достигли докризисных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    Президент Дональд Трамп сообщил о ежедневном ночном вывозе миллионов баррелей американской нефти по этому маршруту. Военно-морские силы Соединенных Штатов возобновили сопровождение гражданских судов в данной акватории.

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    24 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров рассказал о тайных визитах посланников Франции и Британии

    Лавров: Париж и Лондон отправляли своих представителей на переговоры в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия направляли своих представителей в Москву для проведения закрытых переговоров, несмотря на жесткую публичную риторику касательно украинского конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, российское внешнеполитическое ведомство подтвердило контакты с западными дипломатами, передает РИА «Новости». Выступая на форуме «Примаковские чтения», руководитель министерства Сергей Лавров поделился подробностями этих встреч.

    «Сам президент Макрон направлял гонцов, их принимали, и, скажу честно, были гонцы и из Лондона», – отметил министр иностранных дел. При этом он подверг резкой критике официальную позицию Европейского союза.

    По словам дипломата, подход европейских политиков к переговорам остается абсолютно неадекватным реальности. Комментируя высказывания главы Евросовета Антониу Кошты, Лавров подчеркнул, что Брюссель отказывается от роли посредника, предпочитая лишь усиливать давление на Москву. Он добавил, что подобные амбиции наглядно демонстрируют живой неоколониальный менталитет Европы.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на попытки французских властей установить скрытые дипломатические каналы связи с Москвой.

    Замглавы МИД России Александр Грушко обвинил Евросоюз в отсутствии практической готовности к диалогу по Украине.

    До этого Лавров назвал переговоры с Европой дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада.

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    22 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль сообщил о непубличных коммерческих переговорах по продаже сербской NiS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские и сербские власти провели закрытые коммерческие консультации относительно передачи контроля над попавшей под американские санкции компанией «Нефтяная индустрия Сербии» (NiS) третьей стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что условия реализации доли российского концерна в капитале «Нефтяной индустрии Сербии» носят строго непубличный характер, передает ТАСС. Он пояснил, что диалог по этому вопросу действительно ведется.

    «Были контакты, – отметил он, отвечая на вопрос, велись ли контакты по продаже компании или же процесс затормозился. – В том числе и с сербами, с сербскими визави». Остальные детали представитель Кремля назвал исключительно коммерческой тайной.

    Необходимость реализации активов возникла из-за американских рестрикций. В январе прошлого года Минфин США внес сербское предприятие и его мажоритарного акционера «Газпром нефть» в санкционные списки. Осенью ограничения вступили в силу, после чего российская сторона уведомила Вашингтон о готовности уступить управление.

    В январе текущего года Газпром и венгерская корпорация MOL договорились о намерениях по сделке с акциями NiS. Однако весенние парламентские выборы в Венгрии привели к корректировке политического курса Будапешта.

    Ранее российские акционеры согласились продать контрольный пакет акций крупнейшей энергетической компании Сербии.

    Президент Сербии Александр Вучич ожидал завершения сделки с венгерской MOL до 22 мая текущего года.

    В июне руководство NIS запросило у американских властей продление лицензии на операционную деятельность.

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    24 июня 2026, 06:35 • Новости дня
    Захарова допустила поставку урана по сделке Британии и Украины третьей стране

    Tекст: Антон Антонов

    Уран в рамках британско-украинской сделки может в итоге оказаться на предприятии по выпуску ядерного топлива в третьей стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Допускаем, что физически уран будет поставляться не на Украину, а на один из заводов по производству ядерного топлива в третьей стране», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она предположила, что это, вероятно, окажется предприятие компании Westinghouse.

    Британия за счет поставок Украине урана стремится заработать политические очки, заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что Москве неизвестно о промышленных мощностях Украины для самостоятельного изготовления ядерного топлива из британского урана.

    Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для работы АЭС на сумму 210 млн фунтов (280 млн долларов) через компанию Urenco по контракту с «Энергоатомом».

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    24 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москве неизвестно о промышленных мощностях на Украине для самостоятельного изготовления ядерного топлива на основе британских поставок урана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что российской стороне неизвестно о наличии у Киева необходимых промышленных мощностей для « самостоятельного производства ядерного топлива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для работы АЭС на сумму 210 млн фунтов (280 млн долларов) через компанию Urenco по контракту с «Энергоатомом».

    Эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил о критической зависимости Украины от помощи Запада при покупке обогащенного урана по более высоким ценам.

    Захарова предупредила о жестком ответе России на любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала, воспринимаемые как прямую угрозу национальной безопасности.

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    22 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков назвал Стармера сторонником нулевых отношений Британии и России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ушедший в отставку британский премьер-министр Кир Стармер никогда не пытался наладить дипломатический диалог с Москвой, предпочитая полностью заморозить двусторонние контакты, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Бывший глава правительства Британии Кир Стармер всегда выступал за заморозку политических контактов с Москвой, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне заявления политика об уходе с поста лидера Лейбористской партии, передает РИА «Новости».

    «Кир Стармер никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее в понедельник во время выступления на Даунинг-стрит британский премьер объявил о намерении покинуть свою должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер принял решение оставить должность руководителя Лейбористской партии.

    Политик анонсировал старт выборов нового лидера на 9 июля.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту отставку серьезным предупреждением для других западных политиков.

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    24 июня 2026, 08:39 • Новости дня
    МИД: Британия проигнорировала удары по Запорожской АЭС

    Захарова обвинила Лондон в отсутствии осуждения атак на Запорожскую АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти воздержались от критики украинских обстрелов атомной электростанции в Энергодаре на фоне подготовки многомиллионного контракта на поставку обогащенного урана для Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, официальный Лондон предпочел не замечать прямые атаки на Запорожскую АЭС и жилые кварталы Энергодара, передает РИА «Новости».

    «Ни слов осуждения, ни обеспокоенности на этот счет от Лондона так и не последовало», – подчеркнула дипломат. Она обратила внимание, что подобное молчание сохраняется на фоне новостей о расширении ядерного сотрудничества.

    Канцелярия уходящего британского премьера Кира Стармера ранее анонсировала поставки обогащенного урана украинской компании «Энергоатом». Контракт стоимостью 280 млн долларов рассчитан на два года, а его исполнителем выступит предприятие Urenco.

    В августе 2023 года Британия уже договаривалась с Киевом о закупке ядерного топлива на сумму 245 млн долларов. Всего с 2010 года украинская сторона заключила три подобных соглашения с данным поставщиком.

    Ранее Захарова допустила отправку предназначенного для Украины британского урана в третью страну.

    До этого Захарова сравнила киевский режим с обезьяной с гранатой из-за регулярных ударов по Запорожской АЭС.

    В прошлом году российское внешнеполитическое ведомство выразило разочарование отсутствием реакции МАГАТЭ на атаки по станции.

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    24 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на невозможность украинских ударов без поддержки США и Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные не смогли бы наносить удары по российской территории без прямого содействия со стороны Соединенных Штатов и Британии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» обратил внимание на позицию западных стран в текущем конфликте, передает ТАСС.

    «Господин Кир Стармер вообще говорил, что переговоры не нужны», – отметил глава МИД России. По его словам, западные государства не просто рассуждали, а предпринимали конкретные шаги для эскалации ситуации.

    Лавров подчеркнул, что иностранные союзники делали все возможное для наращивания террористической активности Киева. Министр добавил, что без прямой американской помощи в наведении и получении данных для целеуказания осуществлять подобные удары по России было бы невозможно.

    Британские военные специалисты оказывают поддержку ВСУ при атаках вглубь территории нашей страны.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал Украину полностью беспомощной без помощи Лондона.

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    25 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Лондон собрался продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Британское правительство рассматривает возможность реализации 100 тыс. тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos, чтобы направить вырученные миллионы фунтов стерлингов на поддержку украинской армии.

    Британские министры могут провести аукцион по реализации груза с судна Smyrtos, пишет The Telegraph. Танкер остановили морские пехотинцы в проливе Ла-Манш 14 июня за нарушение санкционного законодательства. Как заявляют официальные лица, изъятая нефть «юридически принадлежит Великобритании».

    На борту находится 98 тыс. тонн сырья марки Urals общей стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов. Премьер-министр Кир Стармер изучает план передачи этих средств на финансирование военных действий на Украине. Деньги планируют перевести напрямую или закупить на них технику для передовой.

    Сейчас корабль стоит на якоре у побережья Уэймута под контролем министерства обороны. Капитана судна, гражданина Индии Аджая Панта, обвиняют в уклонении от санкционных ограничений. Расследование инцидента ведет Национальное агентство по борьбе с преступностью.

    После завершения следственных мероприятий танкер планируют освободить, позволив ему вернуться в Россию. В качестве альтернативного варианта использования груза британские власти также рассматривают возможность переработки сырья на территории королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом. Guardian заявила об ожидании Лондоном ответа России на задержание танкера. Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству.

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    24 июня 2026, 21:47 • Новости дня
    Рубио: Решение Трампа о санкциях против российской нефти зависит от цены

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп будет учитывать стоимость энергоносителей при решении вопроса о возможном ослаблении санкций в отношении российской нефти, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио заявил, что американский лидер учтет динамику цен на мировом энергетическом рынке при рассмотрении вопроса о продлении временных исключений из ограничений на российскую нефть, передает ТАСС.

    «Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока истечения данных мер», – отметил глава внешнеполитического ведомства, комментируя вероятность отказа от введения новых ограничений на поставки энергоносителей из России.

    Рубио пояснил, что предыдущие послабления носили временный характер и служили для стабилизации рынка. Он подчеркнул, что нефтяные котировки сейчас демонстрируют снижение, оказавшись ниже уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. Если такая тенденция продолжится, американский лидер обязательно примет этот фактор во внимание, добавил Рубио.

    Напомним, срок действия последней американской лицензии на операции с российской нефтью истек 17 июня.

    Накануне этого события президент США допустил скорое восстановление ограничительных мер.

    Госсекретарь Марко Рубио назвал выдачу данного разрешения вынужденным краткосрочным компромиссом ради стабилизации мировых цен.

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    24 июня 2026, 16:13 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent впервые с февраля упала ниже 74 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена одного барреля марки Brent впервые с 27 февраля опустилась ниже отметки в 74 доллара, свидетельствуют данные торгов.

    По состоянию на 16.04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 3,57% относительно предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». В результате показатель достиг уровня 73,99 доллара за баррель.

    Одновременно с этим стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 3,62%. Торги по данной марке проходили на уровне 70,58 доллара за баррель.

    Напомним, 17 июня стоимость нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель.

    Днем ранее цена августовских контрактов на североморскую смесь упала ниже 80 долларов.

    Утром 15 июня мировой рынок нефти столкнулся с резким снижением котировок до 83 долларов.

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    24 июня 2026, 12:32 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности отказа от нефти и газа

    Tекст: Вера Басилая

    Альтернативная энергетика не сумеет к середине столетия полностью заменить нефть и газ для обеспечения растущих технологических потребностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения» выразил уверенность в сохранении значимости традиционной энергетики, передает ТАСС.

    «Действительно, технологии будут развиваться, действительно, они будут так или иначе влиять на весь уклад жизни, но мне кажется, что в любом случае альтернативные источники энергии не смогут обеспечить такой быстрый рост технологий», – сказал Песков.

    Песков уточнил, что развитие искусственного интеллекта и обработка гигантских объемов данных требуют колоссальных энергозатрат. По его мнению, такую генерацию способны обеспечить исключительно традиционные углеводороды, и эта ситуация сохранится на ближайшие 25 или даже 50 лет.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин охарактеризовал мировой «зеленый» переход в энергетике экономической иллюзией.

    Президент России Владимир Путин отметил огромные потребности искусственного интеллекта в электроэнергии.

    Путин назвал невозможным полный отказ человечества от традиционных углеводородов в ближайшие десятилетия.

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    25 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Глава «Газпром нефти» заявил о сложностях продажи сербской NIS

    Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о сложностях продажи сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры о продаже сербской NIS продолжаются, но это сложная сделка, которая требует времени, сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков на годовом собрании акционеров.

    Российская энергетическая корпорация продолжает обсуждать условия реализации своей сербской дочерней структуры. Глава компании Александр Дюков в ходе годового собрания акционеров подчеркнул, что процесс требует значительного времени, передает «Интерфакс».

    «В настоящий момент ведем переговоры о продаже акций, это сложная сделка, она требует времени, чтобы прийти к договоренности. Процесс продолжается», – заявил он.

    В начале 2025 года NIS попала в американский санкционный список, после чего от России потребовали полного вывода капитала. В текущем году венгерская MOL договорилась о приобретении 56,15% акций предприятия. В дальнейшем часть этого пакета может быть передана компании ADNOC из ОАЭ, а Сербия получит право увеличить свою долю на пять процентных пунктов.

    В середине июня Белград и Будапешт уже подписали соглашение о будущем управлении активом. Однако для окончательного завершения сделки сторонам необходимо получить разрешения от регулирующих инстанций, главным из которых выступает американское ведомство OFAC. NIS остается единственным добытчиком углеводородов в Сербии и владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом.

    Ранее Сербия согласовала с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций NIS.

    Месяцем ранее Белград отверг уточненное предложение потенциального покупателя.

    Сама находящаяся под санкциями российско-сербская компания запросила у американских властей продление лицензии на операционную деятельность.

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    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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