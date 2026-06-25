Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.10 комментариев
Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины
Лондон намеревается реализовать 100 тыс. тонн топлива с задержанного судна Smyrtos, а вырученные 46 млн долларов направить на помощь Киеву, сообщили СМИ.
Как пишет Telegraph со ссылкой на источники, в Лондоне считают, что груз на законных основаниях принадлежит Британии, поэтому для его реализации могут организовать аукцион, передает РИА «Новости».
«Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине», – пишет газета.
Стоимость нефти на борту судна оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 млн долларов. Вырученные средства планируют передать Киеву напрямую или направить на закупку военного оборудования. Также изучается вариант использования топлива для внутренних нужд Британии.
По данным источников издания, после реализации груза и завершения расследования о нарушении санкций танкер отпустят. Ранее британские правоохранительные органы задержали гражданина Индии, находившегося на борту Smyrtos, по подозрению в обходе санкционных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.
Позже правоохранители взяли под стражу капитана этого судна.
В связи с данным инцидентом Лондон ожидает ответных действий Москвы.