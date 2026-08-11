МВД предупредило об опасности траты переводов от незнакомцев

Tекст: Алексей Дегтярёв

Поступившие на карту от незнакомца деньги не следует тратить, поскольку это может быть расценено как неосновательное обогащение, указали в министерстве, передает РИА «Новости».

При получении перевода от неизвестных лиц не стоит доверять только СМС-сообщениям, необходимо убедиться в фактическом поступлении средств на счет.

«Не расходуйте поступившие средства, поскольку такие действия могут быть рассмотрены как неосновательное обогащение в порядке, предусмотренном статьей 1102 ГК РФ», – подчеркнули в пресс-службе МВД.

В министерстве добавили, что после получения такого перевода следует немедленно обратиться в свой банк. Необходимо сообщить сумму, дату транзакции, данные отправителя и последние цифры его карты.

После этого кредитная организация свяжется с банком отправителя для инициации возврата средств. Правоохранители также рекомендовали заблокировать контакт неизвестного отправителя, сохранив всю переписку с ним и с банком.

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