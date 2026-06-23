Завершено строительство мегаустановки СКИФ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Можно сказать, что сейчас мы действительно находимся на финишной прямой», – заявил Бухтияров, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Ростехнадзор получил соответствующее письмо и вскоре должен выдать заключение о соответствии построенного комплекса проектной документации.

После оформления необходимых бумаг специалисты приступят к подготовке установки к работе. В апреле 2026 года Главгосэкспертиза утвердила окончательный вариант проекта, который корректировался в процессе возведения.

Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев добавил, что профильные инспекции завершатся в ближайшее время. Ожидается, что все разрешительные документы будут готовы до конца месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с главой Минобрнауки Валерием Фальковым запуск СКИФ. Ученые решили посвятить первый эксперимент на СКИФ созданию уникальных химических катализаторов.