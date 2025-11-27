Ученые выявили пользу космоса для репродуктивной системы организмов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, факторы космического полета могут положительно влиять на репродуктивную систему живых организмов, передает РИА «Новости». Огнева сообщила, что невесомость и перегрузки способны влиять на состояние репродуктивной системы и половых клеток не только негативно, как считалось ранее, но и положительно. «Некоторые эффекты можно оценивать как положительные и даже предлагать новые подходы для использования во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле», – отметила Огнева.

К основным результатам ученые пришли по итогам эксперимента: сначала дрозофилы выращивались на Международной космической станции (МКС), а затем их потомки – на биоспутнике «Бион-М» №2. Следующий этап исследований планируется с 27 ноября по 9 декабря – на МКС отправят 12-е и 13-е поколения мух на корабле «Союз МС-28», где появится 14-е поколение. Доставить их обратно на Землю должен космический корабль «Союз МС-27», который еще с 8 апреля находится в составе станции.

Огнева добавила, что все большую роль в мировой науке играют исследования, посвященные передаче эпигенетической информации о влиянии факторов окружающей среды от одного поколения к другому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов. РАН выразила готовность рассмотреть обоснования изменения наклона орбиты РОС.