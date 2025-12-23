Турция объявила о намерении расширить систему контроля в Черном море

Tекст: Вера Басилая

Анкара намерена расширить систему контроля безопасности судоходства на Черном море, сообщил министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

Глава Минтранса пояснил, что турецкая система мониторинга уже контролирует прохождение судов через проливы Дарданеллы и Босфор, а также Мраморное море с помощью радаров.

Министр отметил, что планируется распространить работу этой системы и на Черное море для усиления контроля движения судов. По словам Уралоглу, Турция прикладывает серьёзные усилия в сфере безопасности судоходства и считает расширение контроля необходимым шагом.

Он добавил, что власти республики планируют оперативно внедрить подобную систему управления и в восточной части Средиземного моря для более эффективного отслеживания ситуации в районе от Мерсина до Кипра.

Ранее власти Турции ввели дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что использование Черного моря как арены для сведения счетов не принесет пользы ни Москве, ни Киеву.

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что террористические атаки киевского режима против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря являются недопустимыми.