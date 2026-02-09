У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Перекупщики взвинтили цены на спектакль с участием Ефремова
Все билеты на постановку «Без свидетелей» с участием освободившегося из мест заключения актера Михаила Ефремова раскупили за считанные часы.
Ажиотажный спрос возник сразу на две даты спектакля, хотя продажи стартовали только 9 февраля, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.
По данным издания, желающие попасть на представление столкнулись с трудностями уже в первые часы работы касс.
После старта продаж часть выкупленных билетов нашлась на сторонних онлайн-площадках с солидной наценкой.
Стоимость прохода в партер изначально составляла около 25 тыс. рублей, однако на сторонних ресурсах цена выросла до 50 тыс. рублей. Места в бельэтаже, которые продавались по 8 тыс. рублей, перекупщики предлагают приобрести за 12 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Ефремов планирует выйти на сцену после освобождения 25 марта, он должен выступить в спектакле «Без свидетелей».
Напомним, Ефремов приступил к первой после освобождения актерской работе над ролью в спектакле.