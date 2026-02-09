Как оформить медицинскую книжку в 2026: кому нужна, список врачей и анализов

Медицинская книжка – документ, подтверждающий прохождение медицинских осмотров и гигиенической аттестации. Наличие медкнижки обязательно для работников ряда профессий, связанных с обслуживанием населения, работой с продуктами питания и детьми.

Кому нужна медицинская книжка

Перечень профессий, для которых требуется медкнижка, определён письмом Минздрава от 07.08.2000 № 1100/2196–0–117 и приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402.

Медицинская книжка обязательна для работников следующих сфер:

Производство, хранение, транспортировка и реализация пищевых продуктов:

· сотрудники предприятий общественного питания (повара, официанты, бармены);

· работники продовольственных магазинов и рынков;

· сотрудники пищевых производств;

· водители–экспедиторы, перевозящие продукты питания.

Образование и работа с детьми:

· воспитатели и няни в детских садах;

· учителя в школах;

· работники детских лагерей и санаториев;

· тренеры детских спортивных секций;

· весь персонал детских учреждений, включая технический.

Медицина и фармацевтика:

· врачи, медсёстры, фельдшеры;

· работники аптек;

· сотрудники санаториев и домов отдыха.

Сфера обслуживания:

· парикмахеры, мастера маникюра, косметологи;

· сотрудники гостиниц и хостелов;

· работники бань, саун, бассейнов;

· персонал прачечных и химчисток.

Коммунальное хозяйство:

· работники водопроводных сооружений;

· специалисты по обслуживанию канализационных сетей.

Транспорт:

· проводники пассажирских поездов;

· бортпроводники;

· водители общественного транспорта.

Торговля непродовольственными товарами:

· продавцы детских товаров;

· работники парфюмерно–косметических магазинов.

Медкнижка также требуется студентам, проходящим практику в организациях, где наличие документа обязательно.

Где оформить медкнижку

Оформить медицинскую книжку можно в следующих учреждениях:

· ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора в каждом субъекте РФ;

· частные медицинские клиники, имеющие лицензию и заключившие договор с Центром гигиены и эпидемиологии.

Медкнижка является бланком строгой отчётности. Все выданные документы регистрируются в едином реестре Роспотребнадзора.

Необходимые документы

Для оформления медицинской книжки требуются:

1. Паспорт гражданина РФ.

2. Одна фотография 3×4 см.

3. Направление на медосмотр от работодателя.

4. Прививочный сертификат или справка о прививках.

5. Флюорография (если есть действующая).

Для электронной медкнижки дополнительно необходима подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг.

Порядок оформления

Процедура оформления медицинской книжки включает несколько этапов.

Получение направления. Работодатель выдаёт направление на медосмотр с указанием должности и вида работ.

Прохождение медосмотра. Работник проходит осмотр у врачей–специалистов и сдаёт анализы в медицинском учреждении.

Гигиеническая аттестация. После медосмотра необходимо пройти гигиеническое обучение и сдать тестирование на знание санитарных норм в Центре гигиены и эпидемиологии.

Получение медкнижки. После успешного прохождения всех этапов документ заверяется печатью и голограммой.

Каких врачей нужно пройти

Список врачей зависит от профессии и определяется приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н.

Обязательные специалисты для всех категорий:

· терапевт;

· психиатр;

· нарколог.

Дополнительные специалисты в зависимости от профессии:

· дерматовенеролог;

· отоларинголог (ЛОР);

· стоматолог;

· офтальмолог;

· хирург;

· невролог;

· инфекционист;

· гинеколог (для женщин).

Какие анализы нужно сдать

Обязательные исследования:

· общий анализ крови;

· биохимический анализ крови;

· общий анализ мочи;

· флюорография или рентген грудной клетки;

· электрокардиограмма (ЭКГ);

· измерение артериального давления;

· антропометрия (рост, вес).

Для женщин дополнительно:

· мазок на цитологию;

· мазок на флору;

· маммография или УЗИ молочных желёз (для женщин старше 40 лет).

Дополнительные анализы в зависимости от профессии:

· анализ на кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия) – для работников общепита;

· анализ на энтеробиоз – для работников общепита и детских учреждений;

· анализ на стафилококк – для медицинских работников;

· анализ на ВИЧ и гепатиты – для медицинских работников;

· мазок из зева на дифтерию – для работников детских учреждений.

Гигиеническая аттестация

Гигиеническое обучение и аттестация обязательны для всех работников, оформляющих медкнижку. Процедура проводится в Центре гигиены и эпидемиологии.

Формы обучения:

· очная – с посещением занятий;

· очно–заочная – частично дистанционная;

· заочная – полностью дистанционно с последующей аттестацией.

Аттестация представляет собой тестирование на знание санитарных норм и правил. При успешной сдаче в медкнижку ставится штамп Центра гигиены и эпидемиологии.

Стоимость гигиенического обучения в 2026 году составляет от 750 до 1 400 рублей.

Сроки действия и продление

Медицинская книжка не имеет срока действия, однако медосмотры необходимо проходить регулярно.

Периодичность медосмотров:

· ежегодно – для большинства профессий (работники общепита, торговли, образования, сферы услуг);

· раз в два года – для отдельных категорий работников.

Гигиеническая аттестация проводится:

· при приёме на работу;

· ежегодно – для работников общепита, детских учреждений, водопроводных сооружений;

· раз в два года – для остальных категорий.

При продлении медкнижки объём обследований меньше, чем при первичном оформлении, так как часть исследований имеет более длительный срок действия.

Электронная медицинская книжка

С 1 сентября 2023 года осуществляется переход на электронные личные медицинские книжки (ЭЛМК). До 1 сентября 2026 года разрешено использование как бумажных, так и электронных документов. После этой даты новые медкнижки будут оформляться только в электронном виде.

Порядок оформления ЭЛМК:

· подать заявление через портал Госуслуг;

· пройти медосмотр в медицинском учреждении;

· пройти гигиеническое обучение и аттестацию;

· получить электронный документ в личном кабинете на Госуслугах.

Данные о медосмотрах передаются из медицинских организаций в систему Роспотребнадзора автоматически через систему межведомственного взаимодействия.

Бумажные медкнижки, выданные ранее, продолжают действовать.

Стоимость оформления

Оформление медицинской книжки является платной услугой. Расходы на медосмотр и оформление документа по закону оплачивает работодатель (статья 220 Трудового кодекса РФ).

Стоимость зависит от региона, медицинского учреждения и перечня необходимых исследований. В среднем первичное оформление обходится от 2 000 до 5 000 рублей, продление – от 1 500 до 3 000 рублей.

Ответственность за отсутствие медкнижки

За работу без медицинской книжки или с поддельным документом предусмотрена ответственность.

Для работника:

· Штраф до 500 рублей за отсутствие медкнижки (фактическая ошибка: КоАП РФ не предусматривает отдельный штраф именно для работника за отсутствие медкнижки).

· Штраф до 80 000 рублей, исправительные работы или лишение свободы до 2 лет за использование поддельного документа.

Для работодателя:

· Штраф до 20 000 рублей для должностных лиц.

· Штраф до 200 000 рублей для юридических лиц.

· Приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Проверка подлинности

Подлинность медицинской книжки можно проверить в реестре Роспотребнадзора на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения». Для проверки необходимо ввести номер документа (фактическая ошибка: проверка осуществляется через региональные подразделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», единого публичного сервиса проверки нет).

Признаки подлинной медкнижки:

· наличие голограммы;

· печать Центра гигиены и эпидемиологии;

· регистрация в едином реестре;

· водяные знаки на страницах.

Хранение медкнижки

Личная медицинская книжка хранится у работодателя и выдаётся работнику по требованию. При увольнении документ остаётся у владельца и предъявляется на новом месте работы.