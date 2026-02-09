Посольство России подтвердило переселение туристов из отелей на Кубе

Tекст: Дарья Григоренко

В диппредставительстве пояснили: «По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы действительно были переселены из своих отелей в другие гостиницы». Представители посольства отметили, что тесно взаимодействуют с российскими туроператорами и авиационными властями Кубы, чтобы своевременно информировать граждан и оперативно решать возникающие вопросы, передает ТАСС.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что несколько отелей на Кубе прекратили прием гостей из-за уменьшения числа туристов, клиентам предлагают бесплатное переселение в другие гостиницы более высокого класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове. Группа «Аэрофлот» допустила корректировку маршрутов полетов на Кубу в связи с сообщениями о топливном дефиците в этой стране.