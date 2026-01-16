  • Новость часаПутин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    Повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории»
    Немцев задержали при переходе границы России на снегоступах
    Министр обороны Италии назвал отправку военных ЕС в Гренландию началом анекдота
    Советская киноклассика ушла из телеэфира в онлайн в новогодние праздники
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем
    Путин поручил срочно ввести правовой статус роботов-доставщиков
    Глава Минтруда сообщил об увеличении маткапитала на первого ребенка
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит
    Генерал объяснил сокрытие Киевом последствий удара «Орешником»
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    16 января 2026, 23:04

    В Бердянске без отопления остались 280 домов из-за отключения света

    Tекст: Вера Басилая

    В Бердянске после отключения электричества без отопления остались 280 многоквартирных домов, в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В Бердянске из-за аварии на электросетях приостановили работу городских котельных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    По словам главы региона, без отопления остались 280 многоквартирных домов. Проблемы с теплоснабжением связаны с отключением электричества.

    На месте работают четыре аварийные бригады, задействованные в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы, специалисты занимаются спуском теплоносителя и следят за температурой в подвальных и чердачных помещениях.

    Как только ситуация с энергоснабжением стабилизируется, котельные снова запустят, после чего в систему отопления вернут теплоноситель и возобновят подачу тепла в жилые дома.

    Ранее в Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

    Накануне отключение произошло в ряде других районов Запорожской области, включая Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара.

    16 января 2026, 16:12
    Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Купянск в Харьковской области полностью находится под контролем российских войск, несмотря на неоднократные попытки украинских сил вернуть город, сообщил командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев.

    Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

    Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

    Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    16 января 2026, 15:34
    Медведев назвал цифры набора контрактников в ВС России в 2025 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Более 422 тыс. человек подписали контракт на службу в Вооруженных силах России в 2025 году, а еще 32 тыс. выбрали добровольный формат, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил, что в 2025 году контракт на прохождение военной службы с Вооруженными силами России заключили 422 704 человека, передает ТАСС. По словам Медведева, это окончательные данные, которыми располагают власти.

    Он также отметил, что дополнительно 32 тыс. человек подписали контракт о прохождении службы на добровольных началах, став добровольцами. Медведев добавил, что задача по комплектованию армии, поставленная верховным главнокомандующим, выполнена в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Медведев отмечал, что в 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем.

    А в ноябре замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем и планируется создание высшего военного учебного заведения.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    16 января 2026, 15:00
    Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители Киева стали покупать огнеупорные кирпичи для самостоятельного обогрева квартир на фоне перебоев с подачей тепла и электричества, сообщают украинские СМИ.

    Спрос на так называемые товары от блэкаута резко повысился в Киеве, передает «Политика страны».

    Горожане начали массово использовать огнеупорные кирпичи для отопления помещений, особенно в домах с газовыми плитами.

    Популярностью пользуются огнеупорные кирпичи: из них киевляне создают мини-печки прямо на газовых плитах. По словам одной из жительниц столицы Оксаны, если положить кирпич на зажженную конфорку, он постепенно нагревается и помогает повысить температуру в кухне на четыре-пять градусов.

    Такой способ обогрева оказался одним из самых доступных. Однако отмечается, что эффективность этого метода ограничена – кирпич позволяет повысить температуру только на несколько градусов и лишь в небольшом помещении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Власти страны планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

    В Киеве и Киевской области сохраняется наиболее острая ситуация с электроснабжением, часть районов столицы получает свет только два-три часа в сутки.

    16 января 2026, 16:32
    Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога в 760 тыс долларов

    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко в виде залога, позволяющую ей остаться на свободе до передачи денег, также она получила ряд ограничений.

    Киевский суд избрал для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33,3 млн гривен (около 760 тыс. долларов), сообщает ТАСС. Такое решение было озвучено судьей на процессе, который транслировался телеканалом ТСН.

    «Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», – заявил судья. До фактической передачи денег Тимошенко не будет помещена под стражу. Но деньги она обязана внести в течение пяти дней.

    Согласно условиям, Тимошенко также обязана не покидать пределы Киевской области, сообщать о смене места жительства и работы, воздерживаться от контактов с рядом депутатов и сдать заграничный паспорт. Прокуратура ранее требовала назначить залог в размере 50 млн гривен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании суда в пятницу Тимошенко обвинила депутата Алексея Копытина в даче показаний против нее по делу о взятке. Также она заявила, что ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины.

    Напомним, лидеру партии «Батькивщина» предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    16 января 2026, 07:05
    Politico: Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    @ BEN STANSALL/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны столкнулись с дипломатическим расколом из-за разногласий о необходимости восстановления контактов с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Европейские усилия по восстановлению прямого контакта с Россией встретили сопротивление со стороны Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Лондон не согласился с предложениями Парижа и Рима о возобновлении переговоров с президентом России Владимиром Путиным в попытке прекратить конфликт на Украине.

    Глава британского МИД Иветт Купер, как отмечает издание, отвергла инициативу французов и итальянцев по обсуждению восстановления дипломатического диалога с Москвой.

    «Дипломатический центр тяжести лежит на Украине и ее ближайших сторонниках», – указала она.

    Купер считает необходимым усиливать давление на Москву посредством санкций и продолжать военную поддержку Киева. В Европе существуют опасения, что роль европейских стран в урегулировании украинского конфликта становится все менее значимой.

    Напомним, после того, как Россия применила комплекс «Орешник», генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что для киевского режима теперь важна не победа, а выживание.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что во время визита в украинскую столицу едва не попал под удар «Орешника».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    16 января 2026, 14:29
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    @ Pavlo Gonchar/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближайшие пять лет могут стать последними для независимой Украины, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании суда по избранию ей меры пресечения по делу о подкупе депутатов.

    По ее словам, действующие на Украине власти передают управление страной иностранным корпорациям и лишают население контроля над ключевыми предприятиями и недрами, передает ТАСС.

    «Сегодня ни украинский народ, ни власть, назначенная украинским народом, не принимает ни одного решения. Украинское государство и украинский народ разрушаются всеми возможными инструментами», – заявила Тимошенко.

    Политик считает, что для недопущения уничтожения страны необходимо заблокировать ряд правительственных законопроектов в Верховной раде. Она подчеркнула, что если эти меры не будут реализованы, «следующие пять лет станут последними в жизни независимой Украины», и добавила, что в этом случае у страны останутся лишь символы – герб, флаг и гимн, а народ будет «рассеян по всему миру».

    Кроме того, Тимошенко обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в незаконных методах работы и назвала его «бандой». Она возмутилась действиями сотрудников НАБУ, которые, по ее словам, ворвались не только к ней, но и в кабинет депутата Сергея Власенко. Лидер «Батькивщины» также признала, что голосовала за создание НАБУ и САП, но теперь считает, что эти органы стали инструментом политического влияния, а не борьбы с коррупцией.

    В ходе заседания Тимошенко назвала режим Владимира Зеленского на Украине «фашистским» и заявила, что ее неоднократно пытались вынудить покинуть страну, однако она не собирается уезжать. Она настаивает, что обвинения против нее носят политический характер.

    Обвинение требует для Тимошенко меру пресечения в виде залога в 50 млн гривен, что составляет около 1,1 млн долларов.

    Ранее Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной.

    Напомним, Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    НАБУ публиковало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    16 января 2026, 16:25
    Командующий «Запада» доложил о наступлении с общим фронтом более 320 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска группировки «Запад» продолжают активное наступление сразу на четырех направлениях фронта, протяженность которого превышает 320 км, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев в ходе доклада министру обороны России Андрею Белоусову.

    «Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 километров», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    По словам Кузовлева, в декабре подразделения «Запада» освободили шесть населенных пунктов: Кучеровку, Подолы, Куриловку, Новоплатоновку, Богуславку и Диброву, а также взяли под контроль более 155 кв. км территории. Сейчас бои идут еще в десяти населенных пунктах, где ведутся действия по их освобождению.

    Ранее Кузовлев доложил Белоусову, что Купянск полностью перешел под контроль российских войск.

    16 января 2026, 13:31
    Шмыгаль заявил о повреждении всех электростанций на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам, заявил министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, выступая в Раде.

    Он подчеркнул: «На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам... Выбиты тысячи мегаватт генерации», передает РИА «Новости».

    Несмотря на значительные разрушения, Шмыгаль отметил, что энергосистема страны сохраняет целостность, а контроль над ней остается в руках властей. Однако стабилизация энергоснабжения достигается ценой серьезных ограничений для потребителей.

    Министр выделил наиболее тяжелую ситуацию в Киеве, Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. По его словам, именно в этих регионах ощущается острая нехватка электроэнергии и действуют самые жесткие меры по ограничению потребления. Ситуация, как подчеркнул Шмыгаль, остается очень сложной.

    Ранее сообщалось, что на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук сообщил, что энергетическая система страны будет испытывать серьезные перебои с электричеством до весны, несмотря на снижение потребления.

    Во вторник украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    16 января 2026, 10:42
    Bloomberg: Британия захотела устроить оборонный центр в Киеве
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В 2026 году Британия намеревается открыть бизнес-центр в Киеве, чтобы ускорить поставки военной техники и упростить работу оборонных компаний, сообщает Bloomberg.

    Британия откроет бизнес-центр в Киеве для поддержки своих малых и средних оборонных предприятий, передает Bloomberg.

    Центр поможет компаниям решать вопросы, связанные с логистикой, страхованием и безопасностью, а также предоставит помещения для работы. Особое внимание уделят ускорению экспорта систем ПВО и дронов, которые особенно востребованы на Украине.

    Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что новый центр «усилит роль британской индустрии в поддержке украинской обороны». По его словам, эта инициатива создаст рабочие места в Британии и укрепит сотрудничество двух стран в военной сфере.

    Центр станет частью стратегического партнерства, заключенного между Британией и Украиной год назад.

    Планируется также совместное массовое производство дронов Octopus для перехвата беспилотников, используемых Россией для ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

    Британия пообещала ежемесячно поставлять тысячи таких дронов на Украину. Министерство обороны сообщило, что новый центр получит государственное финансирование, но точная сумма не называется.

    Ранее СМИ сообщили, что Британия устроила дипломатический раскол в Европе из-за отказа возобновлять контакты с Россией для урегулирования ситуации на Украине.

    Также пресса указывала, что Лондон думает над тем, чтобы передавать киевскому режиму доходы от подсанкционной российской нефти, изъятой с судов так называемого теневого флота.

    16 января 2026, 09:54
    В Киеве допустили массовое расселение домов без тепла и света

    @ Felipe Dana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители ряда домов в Киеве могут быть вынуждены покинуть свои квартиры, если в ближайшее время не удастся восстановить там отопление и электроснабжение, заявила депутат Киевского городского совета Марина Порошенко.

    Депутат заявила, что в Киеве рассматривается возможность расселения жителей домов, которые остались без отопления и электроснабжения, передает РИА «Новости».

    Порошенко отметила, что есть здания, находящиеся в критическом состоянии, где восстановить тепло и электричество особенно сложно. Она добавила, что если проблему не удастся решить в ближайшее время, власти могут принять решение о переселении жильцов таких домов.

    Депутат пояснила, что не раскрывает точное количество объектов по соображениям конфиденциальности, хотя располагает этими данными. По словам Порошенко, коммунальные службы продолжают работать над восстановлением инженерных сетей и ситуации в целом.

    Ранее киевский филиал энергетической компании «ДТЭК» ввел новые экстренные отключения электроэнергии.

    Экстренные отключения света распространились еще на семь регионов на Украине.

    Украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    Владимир Зеленский объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев ушел в глубокий блэкаут после мощных ударов по энергообъектам.

    16 января 2026, 12:55
    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Жовтневое в Запорожской области, а Южная группировка очистила от противника Закотное в Донецкой народной республике (ДНР). Всего ВС России за неделю освободили пять сел.

    Группировкой «Восток» за минувшую неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 1665 военнослужащих, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Закотное в ДНР. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1140 военнослужащих, два танка, 42 бронемашины. Уничтожены 22 артиллерийских орудия, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области взяли под контроль Комаровку. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял более 1345 военнослужащих, четыре бронемашины и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении за неделю составили свыше 1340 военнослужащих, танк, 16 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 26 складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2835 военнослужащих, три танка, 30 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» в результате решительных действий освободили Белогорье и Новобойковское в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады, бригад береговой обороны, теробороны и нацгвардии.

    Всего за минувшую неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк, пять бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 12 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции.

    Ранее в четверг начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь.

    На этой неделе российские войска освободили Комаровку в Сумской области.

    16 января 2026, 08:51
    ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы России уничтожили авиабомбой ФАБ-500 переправу украинских военных через реку Оскол в районе населенного пункта Осиново в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Воздушно-космические силы России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол у населенного пункта Осиново в Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Уточняется, что удар был нанесен прицельно при помощи нескольких авиабомб ФАБ-500, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.

    По данным Минобороны, обнаруженная переправа активно использовалась украинскими военными для переброски техники, личного состава и грузов военного назначения.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара серьезно поврежден важный объект энергетической инфраструктуры в Харькове.

    В декабре ВС России нанесли удары фугасными авиационными бомбами по мосту в Затоке Одесской области.

    16 января 2026, 07:32
    За ночь над Россией уничтожили 106 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Белгородской областью нейтрализовали 44 БПЛА, над Рязанской – 22, над Ростовской и Воронежской – по 11, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Курской областью уничтожили семь дронов, над Тульской и Волгоградской – по четыре. По одному дрону уничтожили над Крымом, Орловской и Липецкой областями.

    В четверг днем за четыре часа над двумя российскими регионами уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Также в четверг ВС России нейтрализовали две ракеты большой дальности и шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, пострадавших не зафиксировали.

    16 января 2026, 21:54
    Орбан: Украина не вернет выданный ей Европой кредит

    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения в способности Украины вернуть кредит ЕС и подверг критике решение Еврокомиссии о выдаче средств.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике решение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Фрагмент его выступления был опубликован на странице политика в социальной сети X (заблокирована в РФ).

    Орбан заявил: «Они (украинцы. – прим. ред.) не отступят, когда им скажут, что они получат все, что им нужно, они попросят. Я бы даже сказал, что они потребуют, и их тон шокирует», цитирует политика РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что Евросоюзу пришлось выдать этот кредит Украине из-за нехватки средств в собственном бюджете для поддержки властей в Киеве. По его словам, очевидно, что Украина не сможет вернуть полученные деньги, из-за чего бремя выплат ляжет на плечи стран-членов ЕС.

    По мнению премьер-министра, поэтому для Венгрии, Чехии и Словакии было крайне важно воздержаться от участия в принятии данного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии заявил, что лидеры Евросоюза зря надеются на победу Украины над Россией. Орбан также отметил, что Киев не получит репараций от Москвы. А в воскресенье Орбан назвал руководство на Украине «гомункулом» из-за просьбы о выделении 800 млрд долларов.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    16 января 2026, 09:20
    В Киеве начался четвертый день без света

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Киеве уже четвертые сутки сохраняется отсутствие электроснабжения, при этом экстренные отключения электроэнергии введены по указанию оператора энергосистемы.

    Киевский филиал энергетической компании «ДТЭК» сообщил о введении новых экстренных отключений электроэнергии. На сайте холдинга отмечается: «По приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения электроэнергии», передает ТАСС.

    За последние три дня в украинской столице также регулярно происходили аварийные отключения света, о чем ранее неоднократно предупреждал тот же филиал «ДТЭК».

    Накануне местные энергетические компании сообщили, что экстренные отключения света введены еще в семи регионах Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский депутат допустил возможность эвакуации Киева из-за серьезных проблем с электроснабжением.

    Житель Киева рассказал о трудностях жизни в условиях масштабного блэкаута.

    Киевляне начали по ночам искать источники электричества.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации