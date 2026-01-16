В Бердянске без отопления остались 280 домов из-за отключения света

Балицкий сообщил об отключении отопления в 280 домах Бердянска

Tекст: Вера Басилая

В Бердянске из-за аварии на электросетях приостановили работу городских котельных, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

По словам главы региона, без отопления остались 280 многоквартирных домов. Проблемы с теплоснабжением связаны с отключением электричества.

На месте работают четыре аварийные бригады, задействованные в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы, специалисты занимаются спуском теплоносителя и следят за температурой в подвальных и чердачных помещениях.

Как только ситуация с энергоснабжением стабилизируется, котельные снова запустят, после чего в систему отопления вернут теплоноситель и возобновят подачу тепла в жилые дома.

Ранее в Бердянском муниципальном округе Запорожской области произошла авария, из-за которой почти 37 тыс. жителей временно лишились доступа к электричеству.

Накануне отключение произошло в ряде других районов Запорожской области, включая Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара.