    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Раскрыто убийство депутата Госдумы Горячева
    Суд установил организатора покушения на Прилепина и убийства Татарского
    Взрыв и пожар произошли в центре Утрехта
    ХАМАС согласился передать власть над Газой технократической администрации
    AFP: Саудовская Аравия убедила Трампа не атаковать Иран
    Премьер Республики Сербской ушел в отставку
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 22:27 • Новости дня

    Балицкий сообщил об отключении света в районах Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ряде районов Запорожской области, включая Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара, произошло отключение электроэнергии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    В ряде районов Запорожской области нарушено электроснабжение, сообщил в Мах Балицкий.

    По его словам, без электричества остались Васильевский, Каменско-Днепровский, Веселовский, Токмакский муниципальные округа и часть Энергодара.

    Балицкий отметил, что риски повторных ударов сохраняются, что усложняет для энергетиков восстановительные работы.

    Он добавил, что специалисты продолжают работу по восстановлению энергоснабжения несмотря на угрозу новых ударов со стороны ВСУ. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

    В результате атак ВСУ на Запорожскую область остались без электричества свыше 3 тыс. абонентов.

    Двое сотрудников аптечной сети погибли, когда их автомобиль с медикаментами был атакован беспилотником ВСУ возле села Басань.

    15 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    Тимошенко потребовала положить конец внешнему управлению Украиной
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила о необходимости положить конец внешнему управлению Украиной и защите суверенитета.

    Тимошенко заявила с трибуны Верховной рады, что страной управляют из-за границы, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что ее партия намерена бороться с законопроектами, которые, по ее мнению, подрывают суверенитет Украины, и заверила, что не допустит принятия подобных инициатив.

    «Управлению Украиной извне будет положен конец раз и навсегда», – отметила Тимошенко.

    В украинских СМИ ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы контролируется властями США. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров утверждал, что НАБУ является проектом США, а детективов этого ведомства готовили в Федеральном бюро расследований США.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводят либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе ее партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и связал активизацию преследования с возможными выборами.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последней преградой перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 06:16 • Новости дня
    Трубы отопления начали лопаться в многоэтажках в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Украины произошли прорывы труб в домах, где начали восстанавливать отопление, сообщают украинские СМИ.

    СМИ сообщают о случаях лопнувших труб отопления в многоэтажках в Киеве, что привело к затоплению подъездов жилых домов. Трубы начали лопаться после того, как в домах стали восстанавливать подачу отопления, исчезнувшего ранее из-за блэкаута, передает ТАСС.

    По словам мэра Киева Виталия Кличко, вечером 14 января в городе оставались без отопления примерно 400 домов, тогда как сутки назад таких домов насчитывалось около 500.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве произошел глубокий блэкаут после ударов по энергетической инфраструктуре. Власти украинской столицы дали команду сливать воду из систем отопления, чтобы избежать повреждений радиаторов на фоне морозов. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть город из-за проблем с отоплением и электричеством.

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    15 января 2026, 06:29 • Новости дня
    ВСУ разграбили музей Махно в Гуляйполе при отступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно, рассказал стрелок группировки войск РФ «Восток» с позывным «Татарин».

    По его словам, боевики ВСУ при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области полностью разграбили и уничтожили музей, посвящённый Нестору Махно, передает РИА «Новости». «Татарин» добавил, что «музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам».

    Гуляйполе известно как родина Махно, который с 1918 по 1921 год был лидером повстанческого движения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году российские войска добились рекордных темпов продвижения на фронте. За одну неделю российские силы освободили девять населенных пунктов. Кимаковский заявил о требованиях вывода формирования «Волки да Винчи» из-под Гуляйполя.

    15 января 2026, 01:28 • Новости дня
    Зеленский и Кличко поспорили из-за энергетического кризиса в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне энергетического кризиса в Киеве произошел заочный публичный спор между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэром столицы Виталием Кличко.

    Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что в Киеве самая тяжелая ситуация с обеспечением энергией и обвинил местные власти в недостаточных мерах. Он отметил, что не видит интенсивных действий по решению кризиса, передает ТАСС.

    В ответ Кличко заявил в соцсетях: «Какой «интенсивности» в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации [Зеленский] не видит?». Он пожаловался на постоянную волну критики в свой адрес.

    Кличко напомнил, что ранее его критиковали за совет жителям временно покинуть город из-за перебоев с энергоснабжением. «Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы», – заявил мэр.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала отстранить от должности и Кличко, и руководителя столичной военной администрации Тимура Ткаченко, назначенного Зеленским. Она подчеркнула, что оба чиновника конфликтуют между собой, но пользы для города нет.

    Украинские СМИ указывают, что конфликт между президентом и мэром длится давно: Зеленский стремится сместить Кличко, а тот называет происходящее давлением на местное самоуправление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко признал, что у украинской ПВО нет ресурсов для отражения воздушных атак. Кличко обратился к жителям с просьбой временно покинуть столицу из-за перебоев с отоплением и электроэнергией. Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения.

    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    15 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Археолог Бутягин назвал вероятную выдачу Украине угрозой для жизни и здоровья

    Бутягин заявил суду в Варшаве об угрозе жизни при экстрадиции на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин заявил суду в Варшаве, что его выдача на Украину угрожает его жизни и здоровью из-за гражданства, сообщил его адвокат Адам Доманьский.

    Российский археолог Александр Бутягин заявил польскому суду, что его выдача на Украину создаст угрозу для жизни и здоровья, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его адвокат Адам Доманьский, который также подчеркнул, что Бутягин отказался согласиться с возможностью экстрадиции.

    В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Киева о выдаче ученого. Доманьский уточнил, что суд отказался отложить слушания и не стал рассматривать ходатайство защиты о запросе материалов дела у украинской стороны. После этого заседание продолжилось.

    В ходе слушания Бутягин отметил, что проводил археологические исследования в Крыму с 1980-х годов и до 2014 года не сталкивался с препятствиями со стороны украинских властей, подчеркнув отсутствие проблем с получением разрешений на раскопки. Адвокат добавил, что ученый дал согласие на публикацию своего полного имени и изображения для прессы.

    Бутягин известен как автор многочисленных научных работ, в том числе по античному городу Мирмекий. На сайте Эрмитажа указано, что он занимает пост заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем Археологической комиссии музея.

    Ранее окружной суд Варшавы начал рассматривать дело об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина.

    Польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    15 января 2026, 15:36 • Новости дня
    Польша решила отправить Украине до девяти истребителей МиГ-29

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша собирается передать Украине до девяти истребителей МиГ-29 советского производства, сообщил заместитель министра обороны страны Павел Залевский.

    Залевский заявил телеканалу TVP: «Польша решила передать Украине до девяти старых истребителей МиГ-29. Решение принято», передает ТАСС.

    Залевский отметил, что сейчас продолжаются переговоры между министерствами обороны двух стран, в ходе которых обсуждаются технические детали передачи самолетов. Он подчеркнул, что пока не может назвать точное количество МиГ-29, которые в итоге окажутся на Украине.

    В декабре президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил планы передать Украине истребители Миг-29.

    Ранее Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    15 января 2026, 19:35 • Новости дня
    МИД высмеял попытки Совета Европы наказать Россию за «Орешник»

    Захарова заявила о провале идей Совета Европы по наказанию России за «Орешник»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Совета Европы ввести меры против России после удара по целям подо Львовом, по мнению МИД, обречены на провал и осмеяние.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала инициативы Совета Европы по отношению к России после удара «Орешником» по целям подо Львовом, передает РИА «Новости». Она отметила, что любые попытки «наказать» Россию или ввести против нее санкции обречены на неудачу и станут предметом насмешек.

    Захарова заявила: «Попытки, как они там говорят, наказать Россию или что там с нами сделать еще… В угол поставить? Они обречены на провал, ну и на осмеяние, не могу от себя не добавить».

    Дипломат добавила, что действия оппонентов из Страсбурга не повлияют на ситуацию, поскольку Россия приняла решение о выходе из Совета Европы и теперь не видит смысла комментировать подобные заявления с правовой точки зрения.

    По словам Захаровой, Совет Европы полностью поддерживает «преступный киевский режим» и проявляет двойные стандарты в отношении конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Киева теперь важна не победа, а выживание.

    А глава британского Минобороны Джон Хили рассказал, что во время визита в Киев едва не попал под удар «Орешника».

    Ранее Захарова обвинила Евросоюз и Британию в формировании враждебного России «гомункула».

    15 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Медведев предупредил о рисках «игры» против Тимошенко на Украине

    Медведев предупредил о рисках игры против Тимошенко на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Любая попытка «играть» против Тимошенко без серьезных аргументов обычно приводит либо к кровавому «майдану», либо к бегству противников из страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, попытки противостоять Тимошенко без серьёзных аргументов часто заканчиваются либо кровавыми протестами, либо бегством оппонентов из страны.

    «Напрасно никто не учит простые уроки истории. Всякий играющий без крупных козырей против этой дамы должен помнить, что такие партии обычно ведут или к кровавому майдану, или к позорному бегству обидчика из страны», – подчеркнул Медведев в Max.

    Комментируя новые обвинения против Тимошенко, Медведев заявил, что Зеленский начал «зачистку возможных конкурентов». Он описал происходящее на Украине как борьбу за власть, в которой «наркоклоун начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов, перетасовывая карты». Медведев отметил, что партия Тимошенко в последние годы потеряла влияние на фоне роста популярности партии «Слуга народа».

    Медведев предположил, что НАБУ стало инструментом давления на Тимошенко, а ситуация используется западными странами для политической игры на Украине. По его мнению, таким образом ослабевшую позицию Тимошенко решили использовать в интересах других политиков.

    Между тем пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Ольга Постолюк сообщила о планах подать ходатайство о мере пресечения для Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что голос на опубликованных аудиозаписях, представленных НАБУ, ей не принадлежит.

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине опубликовало аудиозапись разговора Юлии Тимошенко с депутатом Рады по вопросу оплаты голосования в парламенте.

    Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов, а в офисе партии в Киеве прошли обыски.

    Политолог Владимир Корнилов отметил политическую подоплеку действий против Тимошенко и Арахамия.  По его словам, силовики активизировали преследование Тимошенко в связи с возможными выборами.

    15 января 2026, 04:12 • Новости дня
    БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области
    БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Волгоградской области ночью системы ПВО отражают атаку беспилотников на транспортные и энергетические объекты, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

    Беспилотниками атакованы объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона. «На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет», – приводятся слова Бочарова в Telegram администрации региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Волгоградской области произошел пожар на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА.

    После ударов беспилотников по Запорожской области более 3 тыс. жителей города Пологи и села Воскресенка остались без электроснабжения. Власти Мясниковского района Ростовской области объявили режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников.

    15 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева обеспокоились словами о Зеленском в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления президента США Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском вызвали обеспокоенность у европейских союзников, сообщает Bloomberg.

    Европейские союзники Украины выражают обеспокоенность по поводу последних заявлений Трампа о Владимире Зеленском, передает ТАСС.

    Агентство отмечает, что беспокойство вызывает перспектива того, что Трамп может попытаться навязать Киеву жесткие условия для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, а ответственность за промедление лежит на Киеве.

    Владимир Зеленский подтвердил готовность документа между Киевом и Вашингтоном о гарантиях безопасности для Украины к подписанию на высшем уровне.

    При этом постпред США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что переговорный процесс по Украине вплотную подошел к достижению мирного урегулирования.

    15 января 2026, 11:57 • Новости дня
    Завершено расследование дела об атаке на Ил-76 с пленными ВСУ над Белгородом

    СК России завершил расследование дела о сбитом Ил-76 с пленными над Белгородом

    Tекст: Вера Басилая

    Следствие по делу в отношении командира зенитно-ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана (внесен в России в перечень террористов),который приказал сбить над Белгородской областью Ил-76М, на борту которого находились 65 украинских пленных, завершено, сообщили в Следственном комитете России.

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дзямана, командира 138-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, который заочно обвиняется в организации теракта, и объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

    Как заявили в СК, установлено, что в 2024 году он отдал незаконный приказ сбить над территорией Белгородской области самолет Ил-76М ВКС России, на борту которого находились 65 украинских военнослужащих, задержанных за противодействие проведению СВО.

    Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Дзямана заочно к пожизненному лишению свободы за приказы сбить российские воздушные суда над Брянской областью.

    Самолет Ил-76М ВКС России был сбит в Белгородской области 24 января 2024 года из американского ракетного комплекса Patriot.

    На его борту находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих, которых перевозили на обмен.

