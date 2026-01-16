Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.17 комментариев
Начальник центра подготовки МВД по Коми отстранен от должности после пожара
Начальник центра профессиональной подготовки МВД по Коми временно отстранен после инцидента с пожаром, в котором пострадали слушатели, сообщили в региональном главке ведомства.
Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил начальника центра профессиональной подготовки МВД региона, сообщает пресс-служба МВД по региону. Решение принято в связи с происшествием, произошедшим накануне, когда во время учебных занятий в одном из помещений центра возник пожар.
В результате возгорания пострадали слушатели, которые были госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как уточнили в министерстве, предварительно причиной пожара стали непрофессиональные действия одного из преподавателей во время занятия.
Сейчас полицейские совместно со следственными органами проводят мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке, отметили в региональном управлении МВД. Министр держит ситуацию под личным контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас в стационарах Сыктывкара остаются 18 пострадавших после взрыва в центре профподготовки МВД, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Напомним, взрыв светошумовой гранаты произошел 15 января в здании центра профессиональной подготовки МВД в Эжвинском районе Сыктывкара. Сначала сообщалось о восьми пострадавших при пожаре после взрыва, позже их число увеличилось до 18.