Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Путин отметил улучшение ситуации с безопасностью на дорогах в России
Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД, что в 2025 году ситуация с безопасностью на дорогах страны улучшилась.
По его словам, были введены повышенные требования к работе ГИБДД, что позволило достичь положительных изменений, особенно в вопросах детского дорожно-транспортного травматизма, передает ТАСС.
«В 2025 году удалось, хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах с детским дорожно-транспортным травматизмом», – отметил Путин.
Ранее Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России. Он поручил привести 85% дорог в нормативное состояние к 2030 году.