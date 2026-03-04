Путин отметил улучшение ситуации с безопасностью на дорогах в России

Путин: Ситуация с безопасностью на дорогах России улучшилась

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, были введены повышенные требования к работе ГИБДД, что позволило достичь положительных изменений, особенно в вопросах детского дорожно-транспортного травматизма, передает ТАСС.

«В 2025 году удалось, хоть и незначительно, но улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах с детским дорожно-транспортным травматизмом», – отметил Путин.

Ранее Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики России. Он поручил привести 85% дорог в нормативное состояние к 2030 году.