Путин поручил привести 85% дорог в нормативное состояние к 2030 году
Президент России Владимир Путин поставил задачу привести к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в нормативное состояние.
Об этом он заявил на совещании с членами правительства, посвященном вопросам дорожного строительства, передает РИА «Новости».
Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства.
Ранее в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал церемонию открытия дорог на совещании с Путиным.