    Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 15:52 • Новости дня

    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по теме дорожного строительства

    Кремль: Путин в среду обсудит с кабмином дорожное строительство

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет дорожное строительство.

    Как сообщил Кремль в Telegram-канале, с основным докладом выступит заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

    В Кремле подчеркнули, что помимо главной темы на совещании традиционно будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

    В августе в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.

    В сентябре Путин обсудил с кабмином комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

    13 октября 2025, 18:22 • Новости дня
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    Губернатор Цыбульский: В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    @ Tsybulskiy_A

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

    По словам губернатора, это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает компания «АГД Даймондс».

    «Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Цыбульский отметил, что камень отличается не только внушительными размерами, но и исключительным качеством, что придает ему особую ценность на рынке. В природных условиях доля таких кристаллов составляет не более двух процентов от общего числа алмазов.

    В мае в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра.

    13 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    Россия вернула моряка после трех лет заключения на Украине

    Москалькова: Россия вернула моряка Елетина после трех лет заключения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла встреча освобожденного после трех лет заключения на Украине моряка Дениса Елетина с его семьей, организованная правозащитниками.

    Возвращение Елетина, который работал старшим помощником на судне Comet под флагом Либерии, стало возможным благодаря участию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». Мужчина был единственным россиянином на борту и оказался в порту Одессы после начала спецоперации.

    В июле 2022 года сотрудники СБУ задержали Елетина по подозрению в «призывах к изменению границ Украины». Его приговорили к трем годам лишения свободы. После завершения срока, при поддержке Москальковой, моряка обменяли и вернули в Россию.

    В понедельник в Доме прав человека в Москве состоялась его встреча с женой и сыном. «Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса. Абсолютно несправедливое задержание, нечестное, незаконное удержание нашего гражданина на территории Украины, моряка, который выполнял свой долг и ничего плохого не сделал», – заявила Москалькова на встрече.

    Уполномоченный отметила, что для возвращения Елетина она обращалась в международные правозащитные организации, к Верховному комиссару ООН по правам человека, папе римскому и вела диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины.

    В сентябре Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины. Ранее она обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область

    Военный эксперт Рожин: Освобождение Мирнограда пройдет по красноармейскому сценарию

    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска решают задачу полного освобождения Красноармейской агломерации. Мирноград станет одним из этапов ее достижения. ВС РФ плавно развивают уже достигнутые успехи в городе и препятствуют регулярному снабжению противника в этом районе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о заходе российских сил в восточные районы Мирнограда.

    «Российские войска приблизились к восточным окраинам Мирнограда (Димитрова). Противнику до сих пор удается удерживать городскую застройку населенного пункта, однако его положение ухудшается с каждым часом, поскольку ВСУ здесь испытывают колоссальные логистические проблемы», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Дело в том, что все основные пути снабжения фактически обстреливаются нашими солдатами с помощью БПЛА. Конечно, на текущий момент город «обрезан» не до конца: в его округе расположено большое количество сел, которые считаются частью его небольшой агломерации. Сейчас мы их активно зачищаем», – поясняет он.

    «После того, как это будет сделано, у ВС РФ появится возможность вести более активные действия в городской застройке, как это было в Красноармейске. Собственно, как и говорил глава ДНР Денис Пушилин, процесс освобождения поселков начался еще в конце лета. С тех пор мы достигли немало успехов», – акцентирует эксперт.

    «То есть на сегодняшний день перед нами стоит задача полностью освободить всю Красноармейскую агломерацию, в состав которой и входит Мирноград. В дальнейшем это позволит перейти российским войскам в наступление на Доброполье и даже усилить давление на Днепропетровскую область к западу от Красноармейска», – заключил Рожин.

    Ранее ВС РФ зашли в восточные районы Мирнограда (Димитрова) Донецкой Народной Республики. Достичь этого удалось усилиями подразделения группировки войск «Центр», которое также освободило населенный пункт Московское. В ходе операции было нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. Примечательно, что о начале боев в Мирнограде глава ДНР Денис Пушилин объявил еще в конце июля, писал «Коммерсант».

    Напомним, Мирноград является восточным пригородом крупного логистического узла. Этот населенный пункт, находящийся в 50 км от Донецка, имеет важное стратегическое значение. По состоянию на 2020 год его население составляло 50 тыс. человек.

    13 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Экс-замглавы УФСИН Петербурга получил 20 лет за растрату средств на СИЗО «Кресты»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил длительный срок заключения за хищение миллионов рублей, предназначенных для строительства СИЗО «Кресты».

    Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Сергею Мойсеенко, признанному виновным в растрате, передает объединенная пресс-служба судов города, которую цитирует РИА «Новости».

    Экс-замглавы УФСИН уже был осужден за подстрекательство к убийству Игоря Чернова и коррупцию.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы», сообщила пресс-служба.

    Следствие установило, что в 2015-2016 годах Мойсеенко вступил в преступный сговор с Кудриным. Они организовали растрату бюджетных средств, вверенных Мойсеенко для строительства СИЗО «Кресты».

    Фигуранты, подключив Чернова, организовали составление и подписание ложных документов. Эти бумаги подтверждали якобы поставку АО «ГСК» оборудования, включая коммуникаторы и источники бесперебойного питания, на сумму не менее семи миллионов рублей.

    На основании недостоверных сведений деньги были перечислены, однако оборудование так и не поставили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы отправил под стражу до декабря руководителя управления ФССП по Курганской области Ирину Уварову, которую обвиняют в растрате.

    Басманный суд Москвы также удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО Сергея Сырова, замдиректора телеканала «Санкт-Петербург», в рамках дела о хищении денег агентства по телевидению и радиовещанию.

    Депутат Татьяна Бондаренко участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    13 октября 2025, 19:40 • Новости дня
    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России
    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья российского спортсмена настаивает на активизации поисковых работ после его исчезновения во время массового заплыва через Босфор в августе.

    Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой усилить поиски сына, передает ТАСС. Галина Свечникова заявила: «Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски».

    29-летний Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа. В соревновании приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны мира. Российский спортсмен не вышел на финиш и с тех пор считается пропавшим без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили меры безопасности.

    Семья Николая Свечникова объявила о намерении подать в суд на организаторов, считая их ответственными за безопасность. Власти Турции продолжают поисковую операцию по обнаружению спортсмена, несмотря на отсутствие результатов.

    13 октября 2025, 18:48 • Новости дня
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что Минфин может вернуться к вопросу пересмотра ставки налога на роскошь? но не в этом году, так как это не принесет ощутимых поступлений в бюджет.

    По его словам, работа в этом направлении возможна, но не в этом финансовом году, поскольку такие меры не принесут значительных поступлений в бюджет, передает ТАСС.

    «Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – сказал он.

    Также министр отметил, что считает неправильным повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2026 году.

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    13 октября 2025, 19:23 • Новости дня
    Медведев: Пуск ракет Tomahawk будет осуществлять не Киев, а США

    Медведев заявил о прямой ответственности США при пуске ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальная передача ракет Tomahawk («Томагавк») на Украину может обернуться серьезными последствиями для Соединенных Штатов, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США, передает РИА «Новости».

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» – написал Медведев в Max.

    По словам политика, возможная поставка ракет приведет к негативным последствиям для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа. Медведев обратил внимание, что Трамп ранее угрожал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, «то для него это плохо кончится». В ответ Медведев отметил, что поставка Tomahawk может обернуться проблемами именно для Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    13 октября 2025, 20:27 • Новости дня
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих

    Пензенский университет разработал приложение со звуковым навигатором для слабовидящих

    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    @ Яков Андреев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мобильное приложение от Пензенского государственного университета с помощью звуковых сигналов помогает людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве и избегать препятствий.

    Ученые Пензенского государственного университета разработали мобильное приложение для слабовидящих, сообщают РИА «Новости».

    Основной функцией программы стала система звукового зрения: камера смартфона анализирует окружающую среду, формирует 3D-модель и преобразует ее в звуковые сигналы. Звуки разного тона информируют пользователя о расстоянии до объектов, их цвете и наличии препятствий.

    Как пояснила руководитель исследования Ирина Бурукина, «объекты, расположенные ближе, озвучиваются высоким тоном, удаленные – низким. Это помогает слабовидящим ориентироваться без визуального контакта».

    В приложении используются специальные методики обработки видеоданных, выделяющие ключевые особенности пространства, что способствует более безопасному передвижению. Для работы достаточно запустить программу, навести камеру на объект и через несколько секунд получить звуковое описание через наушники или динамик.

    Пилотное тестирование подтвердило удобство использования и точность приложения. Программа уже зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения. В будущем планируется интеграция нейросетей для повышения точности обработки данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Южного федерального университета разработали способ превращать минерал брушит в костную ткань с помощью кальция и белка для ускорения приживления имплантатов.

    Специалисты Балтийского федерального университета предложили покрывать наночастицы золота и платины натуральной аминокислотой, чтобы сделать препараты для МРТ безопаснее для клеток.

    14 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС

    Посол Франции заявил об отказе Парижа поддерживать конфискацию российских активов

    Франция выступила против «затеи с конфискацией» российских активов в ЕС
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Париж не поддерживает «никаких затей» по конфискации российских активов в Евросоюзе, настаивает на неукоснительном соблюдении международного права, заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

    Франция не поддерживает предложения о конфискации российских активов в Евросоюзе и выступает за строгое соблюдение международного права, пишут «Ведомости». Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью изданию.

    «По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит», – отметил дипломат.

    Он уточнил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины. По словам посла, Франция остается последовательной в своей позиции и считает, что конфискация самих активов невозможна.

    Де Ривьер подчеркнул, что крайне важно для всех соблюдать закон. Он добавил, что нельзя распоряжаться средствами, которые не принадлежат Евросоюзу или отдельным странам, в обход международных норм.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что любые несанкционированные действия Евросоюза по замороженным российским активам приведут к жестким политическим и экономическим ответным мерам Москвы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для кредита Киеву.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар предрек Евросоюзу убытки в случае попытки изъять российские активы.

    Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    14 октября 2025, 09:06 • Новости дня
    Велогонщица из Петербурга спела гимн России на награждении в Нидерландах

    Велогонщица из Петербурга Правилова спела гимн России на церемонии в Нидерландах

    Tекст: Вера Басилая

    На церемонии награждения в Нидерландах велогонщица из Петербурга Дарья Правилова исполнила российский гимн, несмотря на нейтральный статус и отсутствие флага.

    Во время чемпионата по велоспорту в Нидерландах петербургская спортсменка Дарья Правилова исполнила гимн России, сообщает радио Sputnik.

    Это произошло прямо на церемонии награждения, когда вместо национального гимна звучала «Ода к радости» Людвига ван Бетховена, являющаяся официальным гимном Евросоюза.

    Правилова, выступавшая под нейтральным статусом и без флага, все равно решила спеть российский гимн вслух.

    Этот патриотический шаг не был поддержан некоторыми зарубежными спортсменами. Так, литовская велогонщица отказалась фотографироваться вместе с россиянкой после церемонии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных организациях сохраняется политизированный подход к российским спортсменам. Он также отметил важность продолжения диалога с Международным олимпийским комитетом.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Олимпиада-2026 станет последней, где российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом.

    14 октября 2025, 12:13 • Новости дня
    Кремль сообщил о подготовке визита Токаева в Россию

    Путин и Токаев обсудили по телефону предстоящий визит и сотрудничество

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили детали предстоящего государственного визита главы Казахстана в Россию и подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между странами.

    О содержании беседы между лидерами России и Казахстана сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсудили практические вопросы двустороннего сотрудничества в преддверии государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    В сообщении также отмечается, что главы государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев уделили особое внимание реализации совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    «Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества, последовательную реализацию совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», – говорится в сообщении Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ объединить усилия для создания центра по прогнозированию чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

    Токаев также выступил с инициативой о совместной с Россией работе над проектом по созданию предприятий для глубокой переработки зерна.

    14 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Экс-судья Верховного суда Момотов явился в суд на процесс по иску Генпрокуратуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Судья Верховного суда России в отставке Виктор Момотов посетил Останкинский суд Москвы во время слушания по антикоррупционному иску.

    Он прибыл в зал заседаний в середине процесса, когда судья зачитывал содержание томов судебного дела, передает ТАСС.

    Генеральная прокуратура требует изъять у Момотова активы на сумму не менее 9 млрд рублей. В перечень спорного имущества входят 95 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, оформлены на его деловых партнеров Андрея и Ивана Марченко.

    Ранее бизнесмен Андрей Марченко заявил в суде, что Момотов получал часть прибыли с одной из гостиниц сети «Мартон». Прокурор отметил, что среди вовлеченных в проституцию в отелях «Мартон» были выявлены несовершеннолетние.

    Напомним, Момотова заподозрили в связях с криминалом. Его полномочия были прекращены в конце сентября.

    В пятницу Момотов не явился на слушание по иску об изъятии имущества, так как оказался в больнице.

    14 октября 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина и Потанина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Потанин будет у Путина с докладом, «Норникель» – это системообразующая компания, указал Песков, передает ТАСС.

    «Традиционно президент держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с развитием Норильска, города. Деятельность компании и жизнь Норильска сильно связаны друг с другом. Поэтому президент всегда уделяет большое внимание», – уточнил представитель Кремля.

    Кроме того, у главы государства намечено еще несколько рабочих встреч, но крупных публичных мероприятий не планируется.

    В последний раз о публичной встрече Потанина и Путина сообщалось в 2021 году. Тогда миллиардер рассказывал главе государства о планах развития «Норникеля».

    14 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Путин поинтересовался эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Путин поинтересовался у Потанина эффективностью экологических технологий на «Норникеле»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин задал вопрос главе «Норникеля» Владимиру Потанину о том, насколько внедрение современных технологий оказывает влияние на улучшение состояния окружающей среды.

    Глава государства отметил, что ему известно о внедрении новейших технологических решений на предприятиях компании, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно не только приобретать и устанавливать новое оборудование, но и добиваться его реальной работы на благо экологии.

    «А вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию, действительно выбросы уменьшались?» – спросил Путин на встрече.

    Ранее Путин назвал вопросы экологии приоритетными для России.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Потанина.

    В ходе встречи Потанин сообщил о том, что «Норникель» полностью закрывает внутренние потребности России в редких металлах.

    14 октября 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков: Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин запланировал серию международных телефонных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин запланировал провести ряд международных телефонных разговоров сегодня, 14 октября, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков заявил: «На сегодня Путин продолжит свою работу со своими коллегами из центральноазиатских государств, с которыми, в том числе, встречался несколько дней тому назад в ходе своего пребывания в Таджикистане».

    Представитель Кремля уточнил, что глава государства уже провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он также сообщил о планах провести еще несколько звонков в начале второй половины дня.

    Дмитрий Песков добавил, что в ходе рабочих контактов в Таджикистане был намечен ряд вопросов. Эти вопросы должны были стать предметом дальнейших обсуждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили детали предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию. Президенты также подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между странами.

