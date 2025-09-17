Путин назвал объем направленных на благоустройство городов средств

МИД предупредил об изменении порядка пересечения госграницы детьми

Россия исключила свидетельство о рождении из документов для въезда и выезда детей

Tекст: Денис Тельманов

С 20 января 2026 года свидетельство о рождении больше не будет являться документом, дающим право гражданам России до 14 лет выезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, сообщает Консульский департамент МИД России. Теперь для пересечения российской границы несовершеннолетним потребуется заграничный паспорт.

После этой даты въезд на территорию России по свидетельству о рождении останется возможен только для тех детей, которые выехали за рубеж с этим документом до 20 января 2026 года. Также отменяется возможность оформления в российских консульствах указанных стран свидетельства на въезд взамен утерянного или испорченного свидетельства о рождении или при достижении ребенком 14 лет за границей.

Международные соглашения России с Абхазией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Осетией, позволяющие детям до 14 лет пересекать границу по свидетельству о рождении, продолжают действовать. Однако, как отмечается, ведется работа по их изменению для исключения свидетельства о рождении из числа проездных документов.

Родителям рекомендуется оформить заграничный паспорт на ребенка заранее. Подать заявление на оформление документа может только законный представитель несовершеннолетнего.

