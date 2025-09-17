Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Путин назвал объем направленных на благоустройство городов средств
Путин: На программы благоустройства в 2025 году выделяется 25 млрд рублей
В 2025 году на программы по созданию комфортной городской среды направлено 25 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин.
«У нас прошли конкурсы по созданию комфортной городской среды. В этом году выделяется на эти программы 25 миллиардов рублей», – сказал он на совещании с правительством, передает РИА «Новости».
Накануне Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по вопросам развития инфраструктуры.
В конце августа в Кремле прошло совещание, на котором Путин обсудил с членами правительства актуальные задачи страны.