Суд приговорил жителя Казани к пожизненному заключению за убийство 31 пенсионерки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд также постановил, что первые десять лет Тагиров проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима, передает ТАСС.

Тагиров был признан виновным в совершении серии убийств на территории 15 регионов России. Жертвами преступника становились одинокие пенсионерки, которых он душил в своих квартирах.

Следствие установило, что Тагиров действовал с 2011 года. Он выбирал своих жертв по объявлениям о сдаче жилья в аренду. Придя в квартиру, он предлагал хозяйке чай с клофелином, от которого она теряла сознание. После этого он душил ее и забирал ценные вещи.

Приговор суда в законную силу не вступил. У Тагирова есть десять дней на его обжалование.

Ранее Тагиров в последнем слове просил не судить его за преступления, которые он, по его словам, не совершал.

Напомним, осенью 2022 года СК завершил расследование уголовного дела «поволжского маньяка» Радика Тагирова.