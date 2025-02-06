Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Жителя Брянской области приговорили к 17 годам за госизмену
Жителя Брянской области осудили на 17 лет за шпионаж в пользу ВСУ
Житель Брянской области Артур Юн-Ку-По признан виновным в шпионаже и приговорен к 17 годам строгого режима за передачу данных о ВС России украинским вооруженным формированиям, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Пресс-служба в своем Telegram-канале уточнила, что Юн-Ку-По был признан виновным в государственной измене в форме шпионажа. Брянский областной суд вынес приговор 6 февраля, осудив Юн-Ку-По на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
В прокуратуре Брянской области добавили, что мужчина с марта 2022-го по август 2023 года собирал и передавал украинским вооруженным формированиям информацию о дислокации и маршрутах движения подразделений Вооруженных сил РФ. В ходе судебного заседания подсудимый подтвердил факт передачи указанных сведений.
С учетом предыдущего наказания по приговору Клинцовского городского суда за незаконный оборот оружия Юн-Ку-По получил суммарное наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на год и шесть месяцев, а также штраф в размере 20 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.
В минувший вторник УФСБ по Запорожской области сообщила, что на территории Запорожской области задержан гражданин России, которого подозревают в государственной измене и связи с украинской разведкой через интернет.
Ранее севастопольский суд признал Оксану Сенеджук виновной в государственной измене и приговорил к 15 годам колонии. Женщина передавала данные о кораблях Черноморского флота России иностранной разведке.