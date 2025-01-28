Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой
ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за подготовку теракта по заданию ГУР Украины
На территории Запорожской области задержан гражданин России, которого подозревают в государственной измене и связи с украинской разведкой через интернет, сообщила УФСБ по Запорожской области.
Сотрудники УФСБ по Запорожской области задержали гражданина Российской Федерации 1990 года рождения по подозрению в государственной измене. Согласно информации пресс-службы ведомства, задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через иностранный интернет-мессенджер, передает ТАСС.
Предполагается, что по заданию куратора он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатки. Эти материалы он незаконно переместил и хранил по месту жительства с целью совершения терактов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ».
Следственные действия продолжаются, и следствие намерено выяснить все обстоятельства дела и причастных к инциденту лиц.
Ранее в Краснодаре задержали командира воздушного судна по подозрению в финансировании ВСУ.
До этого в Севастополе задержали местного жителя, который подозревается в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.