ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за связь с украинской разведкой

ФСБ задержала в Запорожской области россиянина за подготовку теракта по заданию ГУР Украины

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники УФСБ по Запорожской области задержали гражданина Российской Федерации 1990 года рождения по подозрению в государственной измене. Согласно информации пресс-службы ведомства, задержанный установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины через иностранный интернет-мессенджер, передает ТАСС.

Предполагается, что по заданию куратора он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатки. Эти материалы он незаконно переместил и хранил по месту жительства с целью совершения терактов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ».

Следственные действия продолжаются, и следствие намерено выяснить все обстоятельства дела и причастных к инциденту лиц.

Ранее в Краснодаре задержали командира воздушного судна по подозрению в финансировании ВСУ.

До этого в Севастополе задержали местного жителя, который подозревается в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.