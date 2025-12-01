Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
МВД благодаря биометрии выявило 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд
Проведенный эксперимент с биометрической системой на границе позволил определить более 43 тыс. иностранцев с запретом въезда в страну, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе эксперимента по сбору биометрических данных выявлено свыше 43 тыс. иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию страны, написала Волк в своем Telegram-канале.
Эксперимент проводится в международных аэропортах московской зоны и автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области с 1 декабря 2024 года. Здесь у иностранцев берут фотографии и отпечатки пальцев, которые вносят в базы МВД России. За год через эти пункты проследовало более 7,5 млн иностранцев.
По словам Волк, инициатива МВД направлена на укрепление миграционной безопасности. Среди исключений – граждане Белоруссии, дети младше шести лет, дипломаты и сотрудники международных организаций, а также их семьи.
«В ходе эксперимента через названные пункты пропуска прошло более 7,5 млн иностранных граждан. Среди них выявлено свыше 43 тыс. лиц, которым по различным причинам запрещен въезд в Российскую Федерацию», – отметила Волк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за обязательную биометрическую регистрацию всех иностранных граждан, прибывающих в Россию.