Стали известны подробности ареста экс-премьера Грузии Гарибашвили
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили арестован на пять лет лишения свободы за легализацию незаконных доходов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Ему грозило до 12 лет, но он признал вину, в результате Генпрокуратура заключила с ним процессуальное соглашение. Также он оштрафован на 1 млн лари (370 тысяч долларов).
Дома у Гарибашвили при обыске осенью нашли 6,5 млн долларов, эти средства изъяты в пользу государства.
Как заявило следствие, работая на госслужбе, Гарибашвили занимался бизнесом и получал незаконные доходы в особо крупном размере.
Адвокат бывшего премьера Михаил Шакулашвили заявил журналистам, что его подзащитный обвинен не в должностном преступлении, а в финансовом.
«У него есть все права, которыми обладают и другие заключенные, в том числе на помилование», – сказал адвокат.
Гарибашвили ранее также был министром МВД и обороны в правительстве «Грузинской мечты».
Напомним, в октябре в квартирах восьми лиц, в том числе бывших премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, руководителя Службы госбезопасности Григола Лилуашвили, генерального прокурора Отара Парцхаладзе, были проведены обыски.
В том же месяце грузинская генпрокуратура предъявила обвинение Гарибашвили в легализации незаконных доходов. Экс-премьер Грузии признал факт получения незаконных доходов.