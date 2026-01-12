Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?11 комментариев
Мишустин: Правительство утвердило программу гарантий бесплатной медицинской помощи
Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По словам главы кабмина, положения программы направлены на реализацию новой стратегии в сфере здравоохранения, которую президент подписал в декабре прошлого года, передает ТАСС.
Мишустин подчеркнул, что документ также помогает достижению национальных целей развития.
Ранее в России утвердили новый список болезней для бесплатной медпомощи.