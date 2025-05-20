Бастрыкин предложил ввести обязательную биометрию для мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Бастрыкин выступил с инициативой о введении обязательной биометрической регистрации для всех мигрантов, прибывающих в страну, передает ТАСС. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме.

Бастрыкин заявил: «Необходимо введение обязательной биометрической регистрации всех мигрантов, въезжающих в страну». Он подчеркнул, что эта мера поможет правоохранительным органам эффективнее выявлять и пресекать любые противоправные действия со стороны иностранных граждан.

По мнению Бастрыкина, подобная система значительно повысит уровень безопасности и позволит государству оперативно реагировать на возможные риски, связанные с миграцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что число преступлений террористической направленности с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза. Глава Следственного комитета также предложил возложить расходы на жилье и медицинскую страховку трудовых мигрантов на бизнес.