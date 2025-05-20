Бастрыкин предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем и страховкой

Бастрыкин предложил оформлять жилье и страховку мигрантам за счет работодателя

Tекст: Евгения Караваева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил инициативу на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

По его мнению, аренда жилья и оформление медицинской страховки для трудовых мигрантов должны осуществляться работодателем. Кроме того, Бастрыкин считает необходимым заключение официального трудового контракта с мигрантами.

Он заявил: «Надо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов, обеспечивали их жильем, страхованием, медицинским обслуживанием, заключением контракта с конкретной организацией. Самое главное – никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать».

Бастрыкин подчеркнул, что мигранты должны приезжать в Россию исключительно для труда, а не с семьями.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, на форуме также внесено предложение ввести обязательную работу по специальности для выпускников юридических факультетов, обучавшихся на бюджете.