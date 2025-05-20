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Бастрыкин предложил обязать работодателей обеспечивать мигрантов жильем и страховкой
Бастрыкин предложил оформлять жилье и страховку мигрантам за счет работодателя
Глава Следственного комитета предложил возложить расходы на жилье и медицинскую страховку для трудовых мигрантов на бизнес.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил инициативу на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.
По его мнению, аренда жилья и оформление медицинской страховки для трудовых мигрантов должны осуществляться работодателем. Кроме того, Бастрыкин считает необходимым заключение официального трудового контракта с мигрантами.
Он заявил: «Надо, чтобы наши бизнесмены, которые завозят мигрантов, обеспечивали их жильем, страхованием, медицинским обслуживанием, заключением контракта с конкретной организацией. Самое главное – никаких жен, детей, бабушек и мужей. Трудовой мигрант приезжает сюда работать».
Бастрыкин подчеркнул, что мигранты должны приезжать в Россию исключительно для труда, а не с семьями.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, на форуме также внесено предложение ввести обязательную работу по специальности для выпускников юридических факультетов, обучавшихся на бюджете.