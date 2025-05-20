Минюст предложил обязать выпускников юрфаков работать по специальности

Tекст: Ольга Иванова

Первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук заявил о необходимости ввести обязательную отработку для выпускников, которые закончили юридические вузы за счет государственных средств, передает ТАСС. По его словам, речь идет о выпускниках-бюджетниках, которые будут обязаны после окончания вуза несколько лет работать по полученной специальности.

Забарчук отметил: «Бюджетники, обучающиеся в юридических вузах, должны быть обязаны в последующем отработать определенное количество лет по своей непосредственной специализации». Он пояснил, что государство тратит деньги на подготовку специалистов, и ожидает, что вложенные средства пойдут на более активное участие юристов в работе государственных органов.

Предложение прозвучало на Петербургском международном юридическом форуме. Аналогичная практика обязательной отработки уже действует для выпускников медицинских вузов.

Ранее Минздрав разработал проект по введению обязательной отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, в организациях системы ОМС, с возможностью самостоятельного выбора региона и места работы при наличии вакансий.