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Разведка Южной Кореи сообщила о подготовке Ким Чен Ына к переговорам с США
Kyodo News: Ким Чен Ын обсудил в Китае возможность переговоров с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе недавнего визита в Китай мог передать позицию Пхеньяна по возможным переговорам с Соединенными Штатами, сообщило Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Южнокорейская разведка представила эту оценку на закрытом заседании парламентского комитета, пишет Kyodo News.
В ведомстве отметили, что визит северокорейского лидера мог иметь и другие цели, помимо участия в мероприятиях памяти Корейской войны. В пользу этой версии говорит присутствие в делегации министра иностранных дел Цой Сон Хи и других высокопоставленных дипломатов, а не военных.
На прошлой неделе Ким Чен Ын посетил Даньдун, где встретился с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и посетил военный мемориал. Поездка состоялась в преддверии саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, в котором планирует принять участие президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о желании возобновить диалог с Пхеньяном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Во время визита Ким Чен Ын отдал дань уважения китайским добровольцам Корейской войны. На встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином он заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.