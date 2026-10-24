  • Новость часаПри столкновении поезда с микроавтобусом в ЕАО погибли шесть человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    МИД анонсировал контрмеры на задержание западными странами судов на Балтике
    «Обучение» Зеленского: Как Путин приближает мир
    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Российский спецназ тайно уничтожил перебрасываемые к Доброполью отряды ВСУ
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    Дмитриев назвал причины краха Британии
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 15:07 • Новости дня

    Ким Чен Ын почтил память китайских добровольцев Корейской войны

    Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу китайским добровольцам в Даньдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в китайский город Даньдун отдал дань уважения китайским добровольцам, принимавшим участие в Корейской войне.

    Северокорейский лидер прибыл в приграничный город Даньдун 24 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

    Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин встретил Ким Чен Ына на площади перед мемориалом войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи Корее. Далее они вместе возложили корзину с цветами к мемориальной стеле, уточняет китайское агентство.

    Глава Северной Кореи подчеркнул, что специально посетил Даньдун для почитания памяти китайских народных добровольцев. Руководитель страны добавил, что в критический исторический момент эти люди ценой своих жизней оказали поддержку КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в китайский город Даньдун. Во время поездки глава Северной Кореи осмотрел производственные цеха местного автомобильного завода.

    А на встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином северокорейский руководитель заявил о наличии широких перспектив для практического сотрудничества между странами.

    23 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    МИД Украины повесил флаг Китая вверх ногами на встрече с послом КНР
    @ mfa.gov.ua

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины повесило китайский флаг вверх ногами во время встречи главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги с послом КНР, пишут местные СМИ.

    Инцидент произошел 21 октября в резиденции украинского министра, пишет издание «Страна». На заднем фоне опубликованной фотографии видно красное знамя, звезды на котором расположены в правом нижнем углу вместо левого верхнего.

    Изначально снимки с перевернутым флагом появились на официальных ресурсах украинского внешнеполитического ведомства, однако позже их удалили. Фотография осталась доступна только в англоязычной версии сайта министерства.

    Впоследствии пресс-служба ведомства обрезала изображение, оставив в кадре исключительно украинский флаг. На сайте посольства Китая на Украине также опубликовали фотографию со встречи без флага КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига дал интервью казахстанскому изданию полностью на русском языке.

    В прошлом году Китай выразил несогласие с угрозами Киева ввести санкции против китайских граждан.

    Комментарии (13)
    23 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»

    Китай начал оснащать бронетехнику «мангалами» для защиты от дронов

    Китай начал защищать бронетехнику от дронов «мангалами»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сухопутные войска Китая начали оснащать боевые машины пехоты дополнительными металлическими навесами для защиты от беспилотников.

    Новые защитные конструкции на китайских БМП ZBL-08, получившие в российских войсках название «мангалы», были замечены на кадрах с китайско-пакистанских учений «Каракорум-2026», переданных Центральным телевидением Китая, сообщает ТАСС.

    Бронемашины оснащены металлическими навесами вокруг башни и по бортам. По легенде маневров, прошедших в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, оборудованные «мангалами» БМП доставили пехоту на передовую для зачистки обнаруженного с дронов условного лагеря террористов.

    Учения сухопутных войск Китая и Пакистана стартовали 14 октября. В программу маневров входят совместные антитеррористические операции в горах, использование БПЛА и снайперская стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министерство обороны КНР анонсировало совместные антитеррористические учения с Пакистаном.

    В сентябре российское оборонное ведомство провело конференцию по испытаниям новых систем защиты бронетехники от дронов.

    В мае портал The War Zone сообщил о появлении сетчатых конструкций на патрульном катере ВМФ России.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    К спасению людей после землетрясения в Тибете привлекли более 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поисково-спасательной операции в пострадавших от подземных толчков районах Тибетского автономного района КНР принимают участие более 5 тыс. человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Среди участников операции – спасатели, врачи, полицейские, сотрудники МЧС, экстренных служб и военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Они оборудуют временные палаточные лагеря для 12,5 тыс. эвакуированных жителей. В районы ЧП доставлена 231 т нефтепродуктов для обогрева, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Экстренные службы расчищают завалы на автодорогах, уже восстановлено движение по трассе G317. Для оценки разрушений используются разведывательные беспилотники НОАК.

    Землетрясение в уезде Бачен произошло в четверг. Погибли по меньшей мере 16 человек, 76 ранены, разрушено более 300 домов. По данным посольства России в КНР, россиян среди пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости всеми силами проводить поисково-спасательные работы.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Замглавы МИД обсудил с послом КНДР развитие двусторонних отношений

    Замглавы МИД Руденко обсудил с послом КНДР развитие двусторонних отношений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с северокорейским послом в Москве Син Хон Чхолем для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия двух стран, сообщил МИД.

    Дипломаты обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Москвы и Пхеньяна, сообщается на сайте МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Руденко заявил о сохранении в силе приглашения лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию.

    Ранее новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев вручил копии верительных грамот.

    Летом северокорейский министр иностранных дел Цой Сон Хи сообщила о закреплении стратегического вектора на всеобъемлющее расширение партнерства между странами.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 02:33 • Новости дня
    Хегсет заявил о работе тайных китайских ячеек в университетах США

    Глава Пентагона: В 30 американских университетах работали спящие ячейки КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В 30 университетах Соединенных Штатов работали спящие ячейки, пытавшиеся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Участники этих организаций также настраивали студентов против США, приводит РИА «Новости» слова главы американского оборонного ведомства из его видеообращения в соцсети Х.

    Хегсет напомнил о введенном Конгрессом США запрете на Институты Конфуция, назвав их «поддерживаемыми правительством Китая культурно-пропагандистскими программами, проникшими в университеты почти в каждом штате». По его словам, теперь эти структуры возобновили работу в измененном виде: выявлено 80 новых ячеек, возникших под иными названиями.

    «Мы добавили эти спящие организации в наш список структур, угрожающих национальной безопасности», – заявил министр. Доказательств или конкретных примеров в подтверждение своих слов глава Пентагона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Хегсет предупредил подчиненных об уголовной ответственности за использование служебной информации для ставок.

    В начале месяца намерение главы Пентагона организовать публичную казнь военного психиатра Нидала Хасана стало неожиданностью для американских военных чиновников.

    В прошлом месяце министр обороны США категорически отверг обвинения в сокрытии ведомством реальных потерь американской армии в ходе конфликта с Ираном.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о цели создать мощнейшую армию

    Цтак: Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что создание мощнейших вооруженных сил является первоочередной задачей руководства страны.

    Северокорейский лидер выступил с программной речью на третьем слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне. Ключевым звеном укрепления вооруженных сил он назвал повышение боеспособности рот, которые составляют основу армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Укрепление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки преобразовать всю армию. Глава государства отметил необходимость повышения военно-технической подготовки, укрепления дисциплины и идеологической готовности военнослужащих. Превращение всех рот в элитные боевые подразделения позволит повысить боеготовность и достичь поставленной цели строительства сильной армии.

    В слете приняли участие представители военно-политических органов, министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ен Гир и другие высокопоставленные военные. По итогам мероприятия отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила о приведении в полную боевую готовность военных средств на границе с Южной Кореей.

    В прошлом месяце армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны.

    Ким Чен Ын поставил задачи по повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 03:39 • Новости дня
    Китай увеличил экспорт мандаринов в Россию в шесть раз

    Поставки китайских мандаринов в Россию выросли в 6 раз за сентябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре 2026 года экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз по сравнению с августом, достигнув 4,7 млн долларов, свидетельствуют данные китайской таможни.

    Поставки мандаринов и их гибридов из КНР в РФ за сентябрь выросли в 6,1 раза до максимума с апреля, передает РИА «Новости». В годовом выражении поставки увеличились на 8%.

    Экспорт грейпфрутов и помело в сентябре составил 3,1 млн долларов, увеличившись в 2,2 раза за месяц, но сократившись на 19% за год.

    Поставки лимонов выросли в 2,3 раза за месяц и в 2,8 раза за год, достигнув 1,4 млн долларов. Экспорт апельсинов увеличился на 22% в годовом выражении и в 3,6 раза в месячном, составив 230,8 тыс. долларов.

    За три квартала 2026 года экспорт мандаринов из Китая в Россию составил чуть более 57 млн долларов, грейпфрутов и помело – 17,8 млн, лимонов – 17,6 млн, апельсинов – 10,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник объем экспорта китайского картофеля на российский рынок снизился почти в два раза.

    В сентябре взаимная торговля России и Китая достигла отметки в 185 млрд долларов.

    В августе экс-посол России в КНР Андрей Денисов сообщил об оптимистичных перспективах торгово-экономического взаимодействия Москвы и Пекина.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 07:06 • Новости дня
    Число пострадавших от тайфуна «Чампи» на Тайване достигло 500 человек

    Из-за тайфуна «Чампи» на Тайване пострадали 500 человек и закрылись школы

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за непогоды, вызванной приближением к северной части Тайваня тайфуна «Чампи», множество людей получили травмы и закрылись официальные учреждения.

    Число пострадавших от сильного ветра и мощных ливней достигло 500 человек, передает ТАСС со ссылкой на центральный оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.

    Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и 94 раненых. Смертельный случай произошел на пляже в уезде Пиндун из-за штормовой волны. Остальные жители пострадали в результате дорожных аварий и падения рекламных щитов и деревьев.

    В субботу в 13 городах и уездах Тайваня, среди которых Тайбэй и Тайчжун, закрыли официальные учреждения и школы. В остальных районах острова работа и занятия проходят в обычном режиме. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 43 м/сек с порывами до 53 м/сек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центральное телевидение Китая сообщило о введении третьего уровня экстренного реагирования в провинциях Чжэцзян и Фуцзянь из-за тайфуна «Чампи».

    В четверг на Тайване объявили о закрытии школ и приостановке работы фондовой биржи. Летом местные СМИ оценили количество пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» в 135 человек.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    У восточного побережья Тайваня произошли два землетрясения

    У берегов Тайваня зафиксировали землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8

    Tекст: Денис Тельманов

    У восточного побережья Тайваня зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,0 и 4,8, эпицентры которых находились недалеко от города Хуалянь.

    Землетрясения произошли в ночь на субботу у восточного побережья Тайваня. Подземные толчки были зафиксированы в 04:48 и 04:58 по местному времени, передает ТАСС со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова.

    По данным сейсмологов, эпицентры находились в море примерно в 30 и 31 километре к востоку от города Хуалянь. Очаги сейсмической активности залегали на глубине 15,4 и 16,6 км соответственно.

    Наибольшая интенсивность толчков ощущалась в уездах Хуалянь и Наньтоу. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе у острова Тайвань зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5. В море к юго-востоку от города Илань произошло землетрясение на глубине около 28 км.

    В прошлом году сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 на юге острова.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 11:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту

    Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан, соединяющему КНДР и КНР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский город Даньдун из северокорейского Синыйджу по открытому 15 октября мосту через реку Амноккан, пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

    Цель и сроки визита, а также планы о встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пока не раскрываются.

    Новый мост, по которому проехал Ким Чен Ын, имеет длину 3026 метров и четыре полосы. Его строительство обошлось Китаю в 2,2 млрд юаней. Возведение завершили в 2014 году, однако из-за проблем с инфраструктурой, пандемии и отношений двух стран объект открыли только девять дней назад.

    Открытие моста считают одним из результатов соглашений Пекина и Пхеньяна о расширении сотрудничества, и поездка Ким Чен Ына по нему придает событию политическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай открыл крупнейший трансграничный мост в КНДР. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая расширять сотрудничество с Северной Кореей. Во вторник Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды.


    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Дым от природных пожаров в Китае накрыл Хабаровск

    Хабаровск и южные районы края заволокло дымом из-за пожаров в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Хабаровска и южных районов края столкнулись с сильным задымлением, которое принесло воздушными массами с соседних территорий Китая.

    Задымление в краевом центре и на юге региона связано с термическими аномалиями в соседних провинциях Китайской Народной Республики, передает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Хабаровскому краю.

    Отмечается, что в самом городе упала видимость и отчетливо чувствуется запах гари.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу государственные СМИ Китая призвали японскую телекоммуникационную компанию KDDI извиниться за масштабный природный пожар.

    В прошлом году в Примгидромете сообщили о задымлении и запахе гари во Владивостоке из-за пожаров в северо-восточных районах Китая.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    У посольства КНДР в Пекине не заметили усиления мер безопасности

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обстановка возле северокорейской дипломатической миссии в Пекине остается спокойной, несмотря на сообщения западных изданий о визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай.

    Усиленных мер безопасности, патрулей полиции и других силовых ведомств возле дипломатического представительства КНДР в Пекине не наблюдается, передает ТАСС.

    Охраняющие посольство военнослужащие просят прохожих не фотографировать ворота и здание. На территории миссии идет ремонт одной из построек, у юго-западного крыла возведены строительные леса.

    Ранее сообщалось о прибытии Ким Чен Ына в Китай. МИД КНР пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай по новому мосту через реку Амноккан. В четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с корейской стороной. Летом китайский лидер посетил Северную Корею для укрепления двусторонних отношений.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая

    На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3

    Tекст: Мария Иванова

    В китайской провинции Цинхай зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3, сообщил китайский сейсмологический центр.

    В уезде Цзадо Юйшу-Тибетского автономного округа зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА «Новости» со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

    Подземные толчки произошли в 16:39 по местному времени (11:39 мск). Очаг сейсмического события находился на глубине 10 км.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов тихоокеанского государства Вануату, сообщает агентство со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр этих толчков располагался в 510 км от столицы страны Порт-Вилы, а очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступали.

    Ранее Геологическая служба США сообщала о более мощном землетрясении магнитудой 7,2 у берегов Вануату. Позднее сейсмологи регистрировали в этом же районе толчки магнитудой 5,8 и 5,5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу китайское телевидение сообщило об увеличении количества пострадавших в результате землетрясения магнитудой семь в Тибетском автономном районе до 65 человек.

    В четверг в Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1.

    В прошлом месяце Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в Китае вблизи границы с Непалом сильные подземные толчки магнитудой 5,3.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин и Моди поручили ведомствам развивать российско-индийскую торговлю
    Атака беспилотников повредила промышленные объекты в Тольятти
    Ким Чен Ын посетил китайский Даньдун
    ВСУ применили новую тактику подрыва дронов с поражающими элементами
    Глава МИД Польши пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничений Starlink
    В Петербурге пятеро подростков похитили школьника и требовали у него деньги
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Российская валюта ломает осенние тренды

    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Бразилии внезапно стали важны для всего мира

    В воскресенье Бразилия выберет президента, и по ряду причин этот выбор приобрел большое значение для России, США, Евросоюза, Китая, не говоря уже о Латинской Америке и Глобальном Юге. Прогнозы насчет победителя не слишком оптимистичные для тех, кого у нас считают друзьями. Но и для наших врагов тоже. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации