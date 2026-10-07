Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Министры СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Главы МИД стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе
Министры иностранных дел государств – участников СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
«Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в сообщении МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, прошедшего в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркмении.
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в апреле 2027 года в Бишкеке. В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон объявил о начале эры космических войн.
Ранее ВВС США сообщили о наличии орбитального оружия для контроля космоса. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе.