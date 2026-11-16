Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
ПВО группировки «Север» сбила более 130 летевших к границе России дронов
ПВО группировки «Север» уничтожила более 130 летевших к границе дронов ВСУ
Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 130 украинских беспилотников, летевших в сторону приграничных регионов.
Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» ликвидировали в Харьковской и Сумской областях более 130 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, направлявшихся в сторону российской границы, передает ТАСС.
В ходе несения боевого дежурства расчеты радиолокационных станций за ночь зафиксировали пролет 133 украинских дронов. Координаты воздушных целей передали подразделениям ПВО, расположенным в районах маршрутов беспилотников.
В результате боевой работы расчетов противовоздушной обороны все обнаруженные летательные аппараты противника были успешно уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник расчеты ПВО группировки «Север» уничтожили 150 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.
На прошлой неделе военные сбили 158 дронов ВСУ, летевших в сторону приграничных регионов России.
В начале месяца российские силы перехватили 155 украинских БПЛА, направлявшихся к границе.