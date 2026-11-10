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Группировка «Север» сбила 150 летевших в Россию дронов ВСУ
Группировка «Север» сбила 150 украинских дронов в Харьковской и Сумской областях
Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Север» уничтожили 150 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях, летевших в сторону границы с Россией.
Дроны были выявлены в ходе боевого дежурства расчетов радиолокационных станций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на группировку.
Отмечается, что координаты целей передали расчетам ПВО, расположенным в районах пролетов аппаратов.
В результате работы ПВО в Сумской и Харьковской областях были уничтожены все обнаруженные беспилотники ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье расчеты ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.
5 ноября расчеты ПВО группировки «Север» ликвидировали 155 дронов ВСУ, направлявшихся в сторону российских приграничных регионов.
В конце прошлого месяца военные сбили 463 украинских беспилотника.