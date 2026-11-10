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Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили семь НРТК ВСУ
Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили технику и личный состав вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях.
Среди уничтоженных целей – семь огневых групп и семь наземных робототехнических комплексов (НРТК), передает ТАСС со ссылкой на сообщение группировки.
«В ходе выполнения боевых задач за ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» были вскрыты передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ», – рассказали в группировке.
Координаты целей передали на командные пункты, после чего командиры приняли решение об уничтожении целей ударными БПЛА. В результате применения FPV-дронов ВСУ также потеряли три автомобиля высокой проходимости и два мотоцикла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в группировке «Север» сообщали об уничтожении свыше 120 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской области за октябрь.
Также на прошлой неделе расчет беспилотников группировки уничтожил 20 украинских дронов-ждунов в Сумской области.