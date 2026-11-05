По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Украинская армия потеряла 120 НРТК с грузами в Харьковской области за месяц
Вооруженные силы Украины за октябрь потеряли свыше 120 наземных робототехнических комплексов (НРТК), доставлявших грузы в Харьковской области, их поразили расчеты БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», сообщил глава подразделения огневого поражения с позывным Тон.
Поражение таких комплексов нарушает систему обеспечения и логистику украинских военных. Операторы дронов контролируют маршруты подвоза материальных средств, пояснил Тон ТАСС.
«Так, в октябре мы поразили более 120 НРТК с боекомплектом и провиантом ВСУ, которые направлялись на украинские позиции для снабжения боевиков», – добавил собеседник.
Подразделения ВСУ без материального обеспечения становятся небоеспособными, что позволяет продвигаться российским штурмовикам вглубь Харьковской области.
До этого сообщалось, что один расчет группировки «Север» за трое суток поразил 17 украинских дронов.