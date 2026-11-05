По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Расчет группировки «Север» уничтожил 17 украинских дронов за трое суток
Расчет группировки «Север» сбил 17 беспилотников ВСУ за трое суток
Бойцы расчета 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» за трое суток поразили 17 украинских дронов, сообщил оператор расчета с позывным Лавр.
«Главное – не дать БПЛА противника сбросить боеприпас или скорректировать артиллерию. Мы – щит для пехоты. Они внизу делают свою работу, а мы следим, чтобы с неба им ничего не прилетело», – рассказал оператор ТАСС.
Военнослужащий добавил, что расчет занял позицию и замаскировался еще затемно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали более 70 украинских беспилотников в Харьковской области. В понедельник расчет FPV-дронов уничтожил боевую бронированную машину ВСУ в Сумской области. На прошлой неделе ударные беспилотники поразили два наземных робототехнических комплекса и квадроцикл противника.