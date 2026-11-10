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Смену на арестованный в Индии танкер с российскими моряками не нашли
Замену экипажа на арестованный в Индии танкер Unity до сих пор не нашли
Новый экипаж на арестованный танкер Unity, который должен сменить последнюю группу остающихся на судне моряков, до сих пор не найден, сообщил один из членов экипажа.
«Мы находимся до сих пор здесь. Даты смены нет, сроков вообще никто не дает… В третий раз открыли тендер по подбору персонала», – сказал он в беседе с РИА «Новости».
В начале ноября были репатриированы две группы моряков с судна. Как сообщало агентству генконсульство России в Калькутте, оставшиеся девять членов экипажа, восемь россиян и один египтянин, дожидаются новой команды, которую индийская сторона выберет по итогам проходящего тендера.
Танкер под флагом Камеруна с российскими моряками на борту был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вторую группу из семи моряков сняли с арестованного у берегов Индии танкера Unity для отправки на родину.
Также первая часть экипажа задержанного судна благополучно прибыла в Россию.
Кроме того, первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера была репатриирована.