Смену на арестованный в Индии танкер с российскими моряками не нашли

Замену экипажа на арестованный в Индии танкер Unity до сих пор не нашли

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы находимся до сих пор здесь. Даты смены нет, сроков вообще никто не дает… В третий раз открыли тендер по подбору персонала», – сказал он в беседе с РИА «Новости».

В начале ноября были репатриированы две группы моряков с судна. Как сообщало агентству генконсульство России в Калькутте, оставшиеся девять членов экипажа, восемь россиян и один египтянин, дожидаются новой команды, которую индийская сторона выберет по итогам проходящего тендера.

Танкер под флагом Камеруна с российскими моряками на борту был арестован у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал индийскую сторону принять срочные меры для репатриации экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вторую группу из семи моряков сняли с арестованного у берегов Индии танкера Unity для отправки на родину.

Также первая часть экипажа задержанного судна благополучно прибыла в Россию.

Кроме того, первая группа из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера была репатриирована.