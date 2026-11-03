Вторую группу моряков с арестованного в Индии танкера забрали с судна

Вторую группу моряков с арестованного в Индии танкера Unity забрали с судна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом рассказала девушка одного из матросов, передает РИА «Новости».

«Только что Олег написал мне, что их сняли с судна. Уже подошел к ним буксир», – сообщила она.

По ее словам, во второй группе семь моряков. В генконсульстве России в Калькутте пояснили, что оставшиеся девять членов экипажа, среди которых восемь россиян и один египтянин, дожидаются новой команды. Ее индийская сторона выберет по итогам тендера.

Танкер Unity под флагом Камеруна был арестован у берегов Индии в мае из-за задолженности судовладельца перед поставщиком топлива. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. Суд индийского штата Одиша 6 октября обязал принять срочные меры для репатриации экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в генеральном консульстве России в Калькутте сообщили о возвращении домой шести россиян и одного казахстанца из экипажа арестованного танкера Unity.

В воскресенье первая часть экипажа судна благополучно прибыла в Россию.

В пятницу первую группу из семи членов экипажа арестованного в Индии танкера репатриировали.