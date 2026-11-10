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    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня

    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

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    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 02:30 • Новости дня
    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Axios: Глава Nvidia изменил жене с подозреваемой в шпионаже китаянкой

    Глава Nvidia признался в отношениях с подозреваемой в шпионаже китаянкой
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.

    «Я должен извиниться перед своей семьей и всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания», – написал Хуанг в черновике электронного письма сотрудникам Nvidia, которое попало в распоряжение Axios.

    Совет директоров Nvidia в воскресенье объявил о проведении независимого расследования при участии внешних юристов. В компании подчеркнули, что у них нет оснований полагать, что национальная безопасность или корпоративные секреты были скомпрометированы.

    Хуанг дописал в записке о том, что «быть руководителем Nvidia – это привилегия всей жизни».

    «Я полностью предан NVIDIA и буду работать, чтобы вернуть ваше доверие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование. Также компания заявила, что Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР.

    В субботу американские спецслужбы назвали китайскую предпринимательницу Элис Хуанг шпионкой Министерства государственной безопасности Китая.

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    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    7 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Китай одобрил полет первого иностранного космонавта на станцию «Тяньгун»

    Управление полетов КНР утвердило первый визит иностранца на станцию «Тяньгун»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление программы космических пилотируемых полетов КНР сообщило, что космонавт из Пакистана войдет в состав миссии «Шэньчжоу-24» и станет первым иностранцем на орбитальной станции «Тяньгун».

    Космонавт из Пакистана присоединится к экипажу миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке и после кратковременного полета на орбиту вернется на Землю на корабле «Шэньчжоу-23», передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление программы космических пилотируемых полетов КНР.

    В китайском ведомстве подчеркнули, что национальная орбитальная станция впервые в истории примет зарубежного космонавта. Сейчас на станции находится экипаж корабля «Шэньчжоу-23» из трех человек, прибывший туда в конце мая.

    В апреле Пекин завершил отбор двух пакистанских кандидатов для участия в программе пилотируемых полетов. Строительство станции «Тяньгун» стартовало весной 2021 года и завершилось осенью 2022 года. В базовую конфигурацию входят основной отсек «Тяньхэ» и два лабораторных модуля общим весом около 69 т. Станция способна вместить до шести человек, а ее эксплуатационный ресурс рассчитан до 2038 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исследователи из Китая охладили атомы рубидия на космической станции «Тяньгун» до рекордно низкой температуры.

    В четверг китайские ученые успешно завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в условиях вакуума.

    Ранее правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

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    8 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Британский король Карл III сменил позицию по отношению к Китаю

    The Times: Карл III согласился совершить официальный визит в КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Король Британии Карл III выразил готовность посетить Китай с официальным визитом по запросу правительства, отказавшись от многолетней критики Пекина.

    «Букингемский дворец открыл двери для возможной поездки британского монарха в Китай в случае поступления соответствующей просьбы от правительства страны. Король Карл III признал невозможность сохранения прежнего враждебного отношения к Пекину», – пишет The Times.

    Газета напомнила, что неприязнь Карла III к китайскому правительству – факт хорошо известный. Во время визита в Гонконг в 1997 году будущий король сделал критические записи из-за передачи Гонконга под управление Китая.

    Фрагменты записей в ноябре 2005 года опубликовала газета Mail on Sunday. Тогда двор инициировал громкий судебный процесс против издателя газеты, обвинив его в нарушении конфиденциальности и авторских прав.

    Теперь старший помощник дворца пояснил изменение позиции монарха. В статусе принца Уэльского будущий король регулярно выступал с открытой критикой китайских властей, осуждая ситуацию с правами человека и политику в отношении Тибета.

    После вступления на престол британский король Карл III пересмотрел дипломатический подход. Он пришел к выводу о несостоятельности дальнейшей изоляции Пекина и необходимости выстраивания отношений в новой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре монарх Карл III выразил намерение встретиться с главами крупнейших технологических корпораций. В мае король Британии сделал политизированные заявления о поддержке Украины и сохранении курса на НАТО. В апреле Карл III начал подготовку к визиту в Вашингтон на фоне резкого охлаждения отношений между странами.

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    7 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    Фигуристка Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Фигуристка Александра Трусова завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебряную медаль на третьем этапе международной серии Гран-при в китайском Шэньчжэне.

    В субботу Трусова за произвольный прокат получила 148,90 балла. По сумме двух программ россиянка заработала 221,27 очка, передает РИА «Новости».

    Третий этап Гран-при проходит в китайском Шэньчжэне 6–8 ноября.

    Международный союз конькобежцев (ISU) с текущего сезона разрешил российским и белорусским фигуристам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во время разминки фигуристов Евгения Семененко и Владислава Дикиджи на этапе Гран-при в китайском Шэньчжэне зрители развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    Во вторник российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступили на заключительном этапе Гран-при России в Омске.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    7 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Законодатели Китая предложили реформировать систему тайного задержания

    SCMP: В КНР предложили ограничить тайные задержания

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские парламентарии выступили с инициативой ограничить применение процедуры круглосуточной слежки и тайного содержания под стражей по месту жительства, сообщает South China Morning Post.

    Процедура «надзор по месту жительства в определенном полицией месте» применяется правоохранительными органами республики по делам о государственной безопасности и терроризме, передает РБК со ссылкой на South China Morning Post.

    Данная мера позволяет до полугода удерживать подозреваемых в изоляции с круглосуточным наблюдением до официального ареста. ООН и правозащитники неоднократно критиковали этот механизм за использование пыток для получения показаний.

    Проект поправок предлагает прямой запрет на презумпцию виновности и лишает полицию права самостоятельно назначать место надзора лицам без постоянного жительства. Также предусматривается усиление юридической поддержки для подозреваемых и запрет на продление срока задержания сверх установленных лимитов.

    Сотрудник Института права Китайской академии общественных наук Лю Жэньвэнь отметил направленность поправок на защиту законных прав граждан. Адвокат по уголовным делам Цзинь Хунвэй назвал возможные ограничения безусловным улучшением, однако выразил опасение насчет вероятного роста числа официальных арестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Китае анонсировали введение ограничений на выезд граждан из страны по технологическим причинам.

    Весной власти КНР запланировали ужесточение правил погребения для запрета захоронений в пустующих квартирах.

    В прошлом году Пленум Верховного суда России обязал судей уделять особое внимание срокам пребывания обвиняемых в следственных изоляторах.

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    7 ноября 2026, 08:05 • Новости дня
    Китайская коммерческая ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре спутника

    Китайская ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре коммерческих спутника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разработанная компанией Galactic Energy ракета-носитель «Церера-2-Y3» успешно завершила испытательный полет, доставив на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км четыре космических аппарата.

    Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Испытательный полет аппарата признан успешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании-разработчика Galactic Energy.

    На орбиту доставлен экспериментальный аппарат «Гуаньлань», который стал самым маленьким и легким спутником-альтиметром в мире. Он предназначен для наблюдения за высотой поверхности моря. Также ракета вывела коммерческий метеорологический спутник «Юньяо-1-28», аппарат North China University-1 для мониторинга минеральных ресурсов и предупреждения о геологических катастрофах и спутник наблюдения за космической обстановкой «Цзюньтянь-1-06A».

    В компании подчеркнули, что точный вывод аппаратов стал значительным шагом в проверке надежности ракет данного типа. В январе первый испытательный полет «Цереры-2» завершился неудачей. Эта ракета-носитель средней грузоподъемности создана для коммерческих запусков и может доставлять до 1,3 т полезной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.

    Китайское предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет с обшивкой из дерева.

    В четверг исследователи из КНР завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в открытом космосе.

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    7 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Российские прыгуны на батуте завоевали серебро и бронзу чемпионата мира

    Пенкин и Бутько выиграли серебро и бронзу на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе, его соотечественник Александр Бутько стал бронзовым призером.

    Соревнования проходят в китайском Нанкине, передает ТАСС.

    Победу одержал американец Уэст Фаулер.

    Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира под флагом страны. В 2021 году россияне выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов они были вынуждены пропустить, на чемпионате мира 2025 года в Испании выступили в нейтральном статусе.

    Атлеты из России на текущем турнире завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 8 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские спортсмены Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов стали победителями этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте.

    Незадолго до этого российские прыгуны на батуте отказались от участия в заключительном этапе Кубка мира в Германии для лучшей подготовки к чемпионату мира в Китае.

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    7 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Россиянка Бегим победила на двойном минитрампе на ЧМ по прыжкам на батуте

    Россиянка Галина Бегим завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Галина Бегим завоевала золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходит в китайском Нанкине.

    Спортсменка в финале показала результат 26,200 балла. Второе место заняла новозеландка Бронуин Дибб (25,900), третье – американка Сьюзан Гилл (25,000), передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира в Нанкине продлится до 8 ноября. Сборная России по прыжкам на батуте выступает с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу россиянин Илья Пенкин завоевал серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе.

    В пятницу российский самбист Демид Волков получил золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте.

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    8 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков: Россия, США и КНР набрасывают предложения по возможной встрече

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия, США и Китай начали обсуждать повестку возможной встречи лидеров трех стран перед саммитом АТЭС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, Москва, Вашингтон и Пекин обмениваются предложениями по темам для обсуждения на потенциальных трехсторонних переговорах, передают «Вести».

    «Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой», – отметил Песков.

    По его словам, сторонам предстоит найти консенсус. Если это удастся сделать и встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа все же состоится, обсуждение без преувеличения привлечет внимание всего мира, добавил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита АТЭС в Китае.

    Во вторник представитель Кремля рассказал об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров.

    В понедельник в Москве допустили возможность общения российского и американского лидеров в случае их прибытия на саммит.

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    7 ноября 2026, 15:05 • Новости дня
    Фигуристы Мишина и Галлямов победили на китайском этапе Гран-при

    Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе Гран-при в Китае

    Tекст: Мария Иванова

    Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр заняли первое место среди спортивных пар на третьем этапе международной серии Гран-при в Китае, передает РИА «Новости».

    За произвольную программу российские спортсмены получили 135,15 балла. По сумме двух прокатов дуэт набрал 209,84 балла, обеспечив себе победу на турнире.

    Третий этап Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. С текущего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу фигуристка Александра Игнатова завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Шэньчжэне.

    В пятницу во время разминки российских фигуристов зрители в Китае развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».

    В прошлом месяце Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на турнире в Батуми.

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    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как почистить посудомоечную машину: от жира, накипи и запаха – фильтр, средства и пошаговая инструкция

      Посудомоечная машина очищает посуду, но сама тоже нуждается в уходе: остатки пищи скапливаются в фильтре, жир и моющее средство оседают на внутренних поверхностях, а жесткая вода может оставлять известковый налет. Если машину давно не чистили, посуда начинает хуже отмываться, появляется запах, а разбрызгиватели и слив могут работать менее эффективно. Разбираемся, как почистить посудомоечную машину в домашних условиях, как промыть фильтр и разбрызгиватели, чем удалить жир и накипь и можно ли использовать уксус, лимонную кислоту и соду.

    • Питание после 60 лет: какие фрукты можно пожилым, а какие лучше ограничить

      После 60 лет полностью отказываться от фруктов не нужно, однако их выбор и размер порции стоит учитывать при сахарном диабете, заболеваниях почек, желудочно-кишечного тракта и других хронических состояниях. Особенно осторожно следует относиться к очень сладким плодам, продуктам с высоким содержанием калия и фруктам, которые вызывают изжогу или дискомфорт. Разбираемся, какие фрукты можно есть после 60 лет, какие лучше ограничить пожилым людям, чем полезны ягоды и как правильно включать фрукты в ежедневный рацион.

    • Как правильно разморозить холодильник: сколько времени нужно, как ускорить и когда включать после

      Разморозить холодильник правильно – значит отключить его от сети, убрать продукты, открыть дверцы и дать льду растаять без ножей, фена и других способов принудительного нагрева. Обычные модели размораживают по мере образования наледи, а исправный холодильник No Frost регулярной ручной разморозки обычно не требует. Разбираемся, сколько размораживается холодильник, можно ли ускорить процесс, как сохранить продукты, чем вымыть камеры и когда после разморозки можно снова включать технику и загружать еду.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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