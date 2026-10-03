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Мишина и Галлямов взяли серебро на турнире фигуристов в Грузии
Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли серебро на «Челленджере» в Батуми
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми.
По итогам короткой и произвольной программ российский дуэт набрал 206,31 балла. Победителями стали представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава, получившие 215,83 балла, передает РИА «Новости».
Третье место заняли россияне Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков с результатом 196,63 балла. Еще один российский дуэт, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, занял четвертое место, набрав 185,06 балла.
Турнир в Батуми завершится в субботу женскими произвольными прокатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский фигурист Николай Угожаев выиграл серебро на турнире серии «Челленджер» в Грузии. В тот же день россияне Дарья Бояринцева и Роман Плешков заняли второе место на соревнованиях в Батуми.
Ранее японцы Рику Миура и Рюити Кихара побили мировой рекорд Мишиной и Галлямова в короткой программе.