Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.52 комментария
Германия не смогла отказаться от оплаты российского СПГ без санкций ЕС
Глава сетевого агентства ФРГ Мюллер: SEFE обязана платить России за газ
Германия продолжит получать российский сжиженный природный газ через компанию SEFE, так как действующие контракты не позволяют прекращать импорт без решения ЕС, сообщил руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
По его словам, SEFE обязана оплачивать российский СПГ вне зависимости от того, будет он фактически получен или нет. Возможность ограничить поставки появится только при решении на уровне Евросоюза и «европейского санкционного режима», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.
«Если бы SEFE расторгла эти контракты, она все равно должна была бы платить, а Россия могла бы продать этот газ снова», – сказал Мюллер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, SEFE являлась дочерней структурой Gazprom Germania и перешла под контроль Германии после начала российской специальной военной операции на Украине.
Сообщалось, что власти Германии нашли юридическую возможность для компании SEFE выйти из долгосрочного контракта с «Ямал СПГ». За четыре года семьи в Германии стали платить за газ и электроэнергию на несколько тысяч евро больше.