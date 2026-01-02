Газпром: Запасы газа в Европе резко сократились к концу года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запасы газа в подземных хранилищах Европы на 31 декабря 2025 года снизились на 10,6 млрд кубометров по сравнению с концом 2024 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Газпром. По данным компании, суммарно в европейских хранилищах к концу года находилось 63 млрд кубометров газа.

«В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 миллиардов кубометров газа, что на 10,6 млрд кубометров меньше, чем 31 декабря 2024 года», – говорится в заявлении со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe.

Компания отдельно подчеркнула ситуацию в хранилищах ряда стран. Например, в Нидерландах уровень запасов на конец года составил 48,8%. В Словакии и Венгрии в подземных хранилищах осталось менее 60% газа – 59,6% и 59,5% соответственно. В прошлом сезоне такого низкого показателя в этих странах достигли позже: в Словакии – только 1 февраля, а в Венгрии – 20 января.

