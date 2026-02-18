Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
На Украине заявили о новой модификации российских дронов «Герань»
На Украине заявили о применении FPV-дронов на российских «Геранях»
На Украине заявили об использовании российскими военными дронов «Герань» в качестве носителей и ретрансляторов FPV-дронов, что увеличивает радиус ударов.
Украинские ресурсы, ссылаясь на советника Министерства обороны Украины Бескрестнова с позывным Флеш, сообщили об изменениях в применении российских беспилотников «Герань», пишет «Московский комсомолец».
Согласно этим данным, российские военные начали использовать «Герань» не только как дроны-камикадзе, но и как платформу для доставки и запуска FPV-дронов.
Отмечается, что каждая такая «Герань» может транспортировать до двух FPV-дронов, позволяя им запускаться вблизи цели. После запуска FPV-дронов «Герань» продолжает выполнять свою основную задачу и может служить ретранслятором сигнала на дальних дистанциях.
Ранее дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ.