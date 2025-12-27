Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.0 комментариев
«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из ПХГ Европы в декабре
На фоне новогодних праздников в Европе зафиксирован рекордный отбор газа из подземных хранилищ, сообщили в «Газпроме».
«24 и 25 декабря, несмотря на праздники, отборы газа из европейских ПХГ были максимальными для этих дней за всю историю наблюдений», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Отмечается, что к 25 декабря в ПХГ Европы осталось 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Особенно острая ситуация сложилась в Германии, где уровень заполненности хранилищ опустился ниже 60%.
В ноябре запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 80%.
Ранее «Газпром» сообщил о сокращении запасов газа в Прибалтике.