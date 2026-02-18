Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Человек пострадал при атаке дронов на Чебоксары
В ходе налета украинских беспилотных летательных аппаратов на столицу Чувашии ранения средней тяжести получил местный житель, сообщил глава региона Олег Николаев.
Дроны ударили по Новоюжному району города и деревне Яуши, пояснил Николаев, передает РИА «Новости».
Повреждения получили несколько машин, но капитальные строения уцелели.
Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали. Угрозы для его жизни сейчас нет.
Ранее в Чебоксарах решили перевести школы Новоюжного района на дистанционное обучение после атак беспилотников.
